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    Йоханнесбург

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Жесткая посадка лайнера British Airways в Йоханнесбурге
    Boeing с более 100 пассажирами на борту упал на бок в Йоханнесбурге 
    11:56 27.10.2015
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    В аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) Boeing 737, принадлежащий авиакомпании British Airways, в понедельник совершил аварийную посадку. Самолет оказался на грани аварии: из-за поломки шасси он совершил жесткую посадку, после чего завалился на бок.
    Более 200 человек пострадали в результате столкновения поездов в ЮАР
    Столкновение поездов в ЮАР 
    13:36 18.07.2015
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    Более 200 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в Йоханнесбурге. Два следовавших в одном направлении состава столкнулись в час пик у станции Бойсенс. Погибших или раненых в критическом состоянии нет.
    При столкновении поездов в Йоханнесбурге пострадали 420 человек
    При столкновении поездов в Йоханнесбурге пострадали 420 человек
    23:43 17.07.2015
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    Как сообщила представитель экстренной аварийной службы Йоханнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы с незначительными травмами.
    Последствия взрывов в Одессе
    Фотоитоги 12 июня: последствия взрывов в Одессе и резни в Харькове 
    18:42 12.06.2015
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    Ночью около 40 человек устроили кровавую резню в студгородке на улице Отакара Яроша в Харькове. Позже поступили сообщения о нападении на улице Клочковской, которая находится возле студгородка.
    Протесты в ЮАР
    В ходе беспорядков в ЮАР задержали более 120 человек
    09:28 23.01.2015
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    Все задержанные, включая одного офицера полиции, участвовали в разграблении местных магазинов, владельцами которых являются иностранные граждане.
    Капитан сборной ЮАР по футболу Сейзо Мейива
    Капитан сборной ЮАР по футболу погиб, защищая девушку от грабителей
    12:15 27.10.2014
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    Мейива был застрелен в воскресенье вечером в поселке Веслурусе близ Йоханнесбурга в доме своей девушки актрисы и певицы Келли Кхумало.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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