Критическое состояние. СМИ сообщили о госпитализации Джоли

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. У всемирно известной голливудской актрисы Анджелины Джоли проблемы со здоровьем.

Как сообщает ТСН со ссылкой на австралийское издание NW, в марте звезда была госпитализирована, однако информация об этом попала в СМИ только сейчас. Сообщается, что находясь в собственном доме, Джоли потеряла сознание.

Была вызвана скорая и актрису сразу же госпитализировали.

Согласно изданию NW, по результатам обследования, стало понятно, что у Анджелины истощение.

Источники, близкие к Джоли, поделились, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Ранее Джоли заявила, что процесс старения и взросления воспринимает с любовью к себе и своему телу. 42-летняя кинодива заявила, что становиться старше и меняться — означает жить.