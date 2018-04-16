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    Культура

    Критическое состояние. СМИ сообщили о госпитализации Джоли

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    По информации СМИ, голливудская знаменитость Анджелина Джоли страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически.
    Анджелина Джоли на церемонии Золотого глобуса
    Facebook Angelina Jolie

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. У всемирно известной голливудской актрисы Анджелины Джоли проблемы со здоровьем.

    Мелисса Бейзен
    instagram.com/melwood1982/
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    Как сообщает ТСН со ссылкой на австралийское издание NW, в марте звезда была госпитализирована, однако информация об этом попала в СМИ только сейчас. Сообщается, что находясь в собственном доме, Джоли потеряла сознание.

    Была вызвана скорая и актрису сразу же госпитализировали.

    Согласно изданию NW, по результатам обследования, стало понятно, что у Анджелины истощение.

    Источники, близкие к Джоли, поделились, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так.

    Ранее Джоли заявила, что процесс старения и взросления воспринимает с любовью к себе и своему телу. 42-летняя кинодива заявила, что становиться старше и меняться — означает жить. 

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