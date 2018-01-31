КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Париже состоялась встреча американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли и супруги французского президента Брижит Макрон, сообщает Le Figaro.

По данным СМИ, инициатором встречи выступила американская актриса, которая хотела обсудить с Макрон проблему сирийских беженцев. Их беседа продолжалась чуть более часа.

Кроме того, Джоли и Макрон обсудили вопросы образования и насилие в отношении женщин. В перерывах между деловыми встречами актриса решила провести время со своими шестью детьми, которые прилетели во французскую столицу вместе со знаменитой мамой.

Фотографам удалось сделать несколько снимков Джоли и ее детей во время прогулки по центру города. Появление актрисы вызвало ажиотаж среди ее поклонников. Однако подступиться к звезде им так и не удалось: фотографы и охрана следили за порядком и не подпускали никого к актрисе.

vogue.ua Джоли прогулялась по Парижу в компании своих шести детей

Ранее сообщалось, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в воскресенье направило спецпосланника ООН Анжелину Джоли на Ближний Восток для решения вопроса по сирийским беженцам.