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    Греция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 856
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    Полиция Греции. Архивное фото
    В Греции возле Неапольской митрополии прогремел взрыв
    09:58 06.03.2018
    65
    Самодельное устройство повредило вход в здание митрополии, пожарные за несколько минут потушили огонь. Ночью были слышны четыре громких хлопка.
    Матч в Греции между ПАОКом и Олимпиакосом отменен из-за нападения на тренера. Видео
    Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе 
    02:37 26.02.2018
    160
    Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    Греция предлагает восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
    08:52 24.02.2018
    129
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил, что необходимо существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС.
    Страны мира. Греция
    Судно с украинцами и русскими попало в ЧП у берегов Греции
    17:52 14.02.2018
    334
    Как отмечается, корабль сорвало ветром с якоря, и он чуть не разбилось о скалы, затем его отбуксировали в порт. Судовладелец отключил телефоны и на связь не выходит.
    Торговля людьми и рабство
    Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться
    16:13 12.02.2018
    472
    Правозащитник Вита Мусатенко подчеркнула, что власти фактически не занимаются проблемой торговли людьми.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин уточнил число украинских моряков в тюрьмах Греции
    17:12 08.02.2018
    107
    Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщил, что заключенных в греческих тюрьмах не 200, а 120, но "это и не делает проблему менее острой".
    Флаг Македонии
    Македония изменит свое название
    11:38 07.02.2018
    926
    По словам премьер-министра Македонии Зорана Заева, он хочет, чтобы переговоры с Грецией удались, "Македония готова к географическому определению".
    Тюрьма. Архивное фото
    В Греции украинских моряков приговорили к 50, 200 и 400 годам тюрьмы
    18:46 06.02.2018
    1577
    Как сообщил представитель Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга, некоторых из задержанных украинцев уже приговорили к 50, 200 и даже 400 годам лишения свободы.
    Полиция Греции. Архивное фото
    Протесты возле парламента Греции. Полиция применила слезоточивый газ
    20:51 15.01.2018
    79
    Группа людей стала бросать "коктейли Молотова", камни, осколки мрамора в полицейских возле памятника неизвестному солдату на площади Синтагма вблизи парламента.
    Штурм здания министерства труда Греции в Афинах. Видео
    В Афинах сотни протестующих с ломами ворвались в задние минтруда 
    01:54 10.01.2018
    117
    Около 500 демонстрантов с помощью ломов ворвались в здание министерства труда Греции, поднялись на 8 этаж и встретились с министром Эффи Ахциоглу.
    Полиция Греции. Архивное фото
    В Греции найдены тела туристов из Болгарии и Германии
    18:33 05.01.2018
    155
    Помимо окровавленных тел мужчины и женщины, полицейские нашли в доме "сатанинскую пентаграмму", а также ножи и свечи, предположительно, использовавшиеся для некоего ритуала.
    Учебный самолёт T-2 ВВС Греции
    В Греции разбился военный самолет
    16:07 03.01.2018
    70
    По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
    Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Футболистам АЕКа посулили щедрый бонус за победу над киевским "Динамо"
    04:47 26.12.2017
    140
    Владелец греческого клуба Димитрис Мелиссанидис пообещал заплатить миллион евро, если АЕК побелит киевское "Динамо" и пройдет в следующий раунд Лиги Европы.
    Взрыв в Афинах возле здания суда
    В Афинах прогремел взрыв возле здания суда
    08:19 22.12.2017
    89
    Два человека оставили сумку на ступенях лестницы. Взрыв произошел в 3.25 утра. До этого, в 2.50, неизвестный позвонил в редакцию сайта и предупредил, что возле суда заложена бомба.
    ДНР
    ДНР заявила, что открыла три представительства в странах ЕС
    13:29 14.12.2017
    253
    Представительские центры самопровозглашенной Донецкой народной республики открыты в этом году во Франции, Греции и Финляндии.
    Мигранты
    Возле берегов Греции бесследно исчезло судно с мигрантами
    08:48 23.11.2017
    106Мигранты штурмуют ЕС
    По данным СМИ, один из беженцев позвонил с борта судна по телефону европейских экстренных служб 112 и попросил о помощи, сообщив, что судно оказалось в опасной ситуации из-за поломки двигателя.
    Масштабное наводнение в Греции
    Наводнение в Греции: число погибших возросло до 20
    18:40 19.11.2017
    573
    Отметим, что местами вода затапливала первые этажи зданий. По данным СМИ, дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.
    В Греции массовые беспорядки
    Греция в огне. Молодежь устроила массовые беспорядки 
    18:37 18.11.2017
    343
    В двух Греческих городах Афинах и Салониках в пятницу вечером произошли столкновения полиции и молодежи, которая устроила марш к годовщине студенческого восстания против бывшей хунты.
    Масштабное наводнение в Греции
    Большая вода. Грецию накрыло масштабное наводнение 
    18:06 16.11.2017
    561
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что жертвами непогоды в Аттике стали 14 человек и объявил национальный траур.
    Последствия мощного ливня в Греции
    Наводнение в Греции: погибли 13 человек
    19:53 15.11.2017
    148
    Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Торговля людьми и рабство
    Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться
    16:13 12.02.2018
    472
    Правозащитник Вита Мусатенко подчеркнула, что власти фактически не занимаются проблемой торговли людьми.
    Страны мира. Греция
    Судно с украинцами и русскими попало в ЧП у берегов Греции
    17:52 14.02.2018
    334
    Как отмечается, корабль сорвало ветром с якоря, и он чуть не разбилось о скалы, затем его отбуксировали в порт. Судовладелец отключил телефоны и на связь не выходит.
    Матч в Греции между ПАОКом и Олимпиакосом отменен из-за нападения на тренера. Видео
    Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе 
    02:37 26.02.2018
    160
    Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    Греция предлагает восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
    08:52 24.02.2018
    129
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил, что необходимо существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин уточнил число украинских моряков в тюрьмах Греции
    17:12 08.02.2018
    107
    Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщил, что заключенных в греческих тюрьмах не 200, а 120, но "это и не делает проблему менее острой".
    Полиция Греции. Архивное фото
    В Греции возле Неапольской митрополии прогремел взрыв
    09:58 06.03.2018
    65
    Самодельное устройство повредило вход в здание митрополии, пожарные за несколько минут потушили огонь. Ночью были слышны четыре громких хлопка.
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