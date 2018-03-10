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Множество мигрантов, прибывших в Грецию из стран Ближнего Востока Азии и Африки, не могут продолжить свой путь через Балканы в Западную Европу, из-за того что власти Хорватии, Сербии и Македонии приняли решение пропускать на свою территорию только беженцев, из Сирии, Афганистана и Ирака.