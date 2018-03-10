По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Владимир Гройсман во вторник прибыл с визитом в Хорватию, Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, а на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека.
В четверг утром несколько сотен вкладчиков лопнувшего банка "Михайловский" перекрыли проезжую часть возле Национального банка на улице Институтской в Киеве, тогда как ученые и медики провели акцию протеста под Кабмином и Верховной Радой.
Полиция применила светошумовые гранаты для разгона протестной акции, участие в которой приняли несколько десятков мигрантов. По данным СМИ, мигранты бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, жгли мусорные баки.
Условия пребывания беженцев и мигрантов в Греции ухудшаются, Евросоюз должен оказать поддержку стране в организации их приема, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мелисса Флемминг.
Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), всего с начала года в Европу прибыло около 500 тысяч мигрантов. Беженцы из Северной Африки и стран Ближнего Востока пытаются добраться до Европы через Средиземное море.
Беженцы установили сотни палаток по всему острову, жители возмущены антисанитарией и грязью. Резко сократился поток туристов. За последние дни мигранты пытались захватить паромы, требуя вывезти их в Пирей, откуда они смогут направиться в Германию.
Тысячи мигрантов из Афганистана и Сирии скопились на границе Греции и Македонии. Особо острая ситуация сложилась на греческом острове Лесбос. Мэр Митилини Спирос Галинос призывал власти страны объявить чрезвычайное положение на острове.
В Киеве с 26 июня проходит демонтаж и эвакуация точек розничной торговли, расположенных на тротуарах. Под запрет попали и автокофейни. Их владельцы устроили несколько акций протеста, перекрывая движение по Крещатику.
В Черном море проходят международные учения под названием Sea Shield-2015. Среди прочих, в учениях принимают участие корабли НАТО, ВМС Португалии и Нидерландов, а также украинский фрегат "Сагайдачный".
Александр Лукашенко и Жерар Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире, развития технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания.
В Афинах накануне вечером прошел массовая акция протеста против принятия депутатами согласованного с кредиторами законопроекта, касающегося работы банков, распродажи с аукционов собственности должников и судопроизводства.
В четверг Рада 288 голосами направила президентский проект изменений в Конституцию по децентрализации власти на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны. А под Радой люди митинговали против Ляшко и однополых браков.
Призывы "выйти на улицы" и "строить баррикады сопротивления против каждого соглашения порабощения" появились на сайте анархистских организаций. Заявление подписано почти 20 анархистскими организациями.
Пенсионеры в Афинах выстроились в очереди перед зданием Национального банка Греции, чтобы получить свои пенсии. Завершение программы помощи международных кредиторов Греция встретила ростом спроса на ряд товаров и очередями возле банков и банкоматов.
В Харькове ночью горожане слышали до шести сильных взрывов, один из которых произошел на территории студгородка. В Греции пенсионеры, охваченные паникой в связи с угрозой дефолта страны, осаждают банки и скупают продукты.
В Греции продолжает нарастать паника среди населения после того, как правительство страны не перечислило 1,5 миллиарда долларов Международному валютному фонду. МВФ и Европейский центробанк прекратили программу финансирования Греции.
Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины — муж и жена. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом.
По предварительным данным, во время прохождения сухогруза в Эгейском море, катера греческой береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза, однако капитан турецкого судна проигнорировал требование.
Прошедший матч отборочного турнира к ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции по футболу закончился дракой. Ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу.
После нескольких дней непрерывной слежки в греческой Элевсине в окрестностях Афин была обнаружена подпольная лаборатория по производству таблеток каптагона - мощного амфетамина, который называют "наркотиком джихадистов".
В Греции в результате ДТП с участием сына греческого мультимиллионера четыре человека погибли. Сын владельца сети супермаркетов Jumbo вместе с другом находились в автомобиле Porsche, который врезался в припаркованный Honda Civic.
Сильные ливни обернулись серьезными неприятностями для жителей Афин. Сотни греков позвонили в пожарную службу, жалуясь на затопления домов и заблокированные на дорогах автомобили. Несколько станций метро были затоплены.
По меньшей мере 4 человека погибли на западе Греции из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями. Несколько деревень затоплены в районе города Каламата - этот регион на юге Пелопоннеса известен лучшими в Греции оливками.
Президент России Владимир Путин прибыл на Афон, где пройдут торжества по случаю тысячелетия присутствия русского монашества. После прибытия на Афон президент РФ посетил храм Успения Пресвятой Богородицы, где был отслужен краткий молебен.
Российский президент в ходе пресс-конференции затронул ряд вопросов, связанных с Донбассом, освобождением Надежды Савченко и антироссийскими санкциями. Также обсуждались перспективы двухсторонних отношений.
В интернете опубликовано видео, на котором мигранты пытаются взять штурмом границу Греции и Македонии. Столкновения беженцев с полицией происходят на границе постоянно после того, как было заключено соглашение о закрытии коридора для нелегальной миграции в ЕС
По меньшей мере 260 человек получили ранения в воскресенье в ходе беспорядков в лагере для беженцев Идомени на границе Греции и Македонии, сообщил представитель гуманитарной организации "Врачи без границ".
Не менее восьми человек пострадали в массовой драке между сирийскими и афганскими беженцами в крупнейшем порту Греции Пирее, где временно проживают почти шесть тысяч беженцев, сообщает Афинское агентство новостей.
Мигранты, ожидающие в лагере Идомени на границе Греции с Македонией возможности продолжить путь в сторону Австрии и Германии, блокировали железнодорожные пути и вступили в стычки с полицией, требуя открыть границу.
Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что неконтролируемой миграции в Европу больше не будет. По словам Туска, "балканский маршрут", по которому мигранты попадают в Европу, прекращает свое существование.
Тысячи беженцев оказались блокированными на границе Греции и республики Македония, после того как в пятницу Австрия, Словения, Хорватия, Сербия и Македония договорились пропускать через свои границы лишь по 580 беженцев в день.
В Афинах, перед зданием греческого парламента, продолжаются массовые демонстрации фермеров. На площадь Синтагма пришли около десяти тысяч человек. Они требуют от правительства отменить запланированную реформу социального страхования.
Брюссель обвинил Грецию в "серьезном пренебрежении" обязанностями по охране внешних границ шенгенского пространства. в ЕК считают, что если греки не исправят положение за три месяца, это может вынудить другие шенгенские страны ввести контроль на своих границах.
В Сети появилось видео попытки греческой береговой охраны потопить надувную лодку с сирийскими беженцами. Так, на кадрах запечатлено, как мужчина в форме багром пытается проткнуть резиновую лодку мигрантов.
Множество мигрантов, прибывших в Грецию из стран Ближнего Востока Азии и Африки, не могут продолжить свой путь через Балканы в Западную Европу, из-за того что власти Хорватии, Сербии и Македонии приняли решение пропускать на свою территорию только беженцев, из Сирии, Афганистана и Ирака.
Сильные разрушения зафиксированы на маленьком острове Итака, остров находится в режиме чрезвычайной ситуации. Серьезный ущерб нанесен домам, церквям и магазинам, на некоторых дорогах приостановлено сообщение из-за оползней.
Состав нового правительства был опубликован во вторник вечером, согласно списку, свои посты в новом правительстве Греции сохранили ключевые министры — иностранных дел, обороны и финансов. Яннис Драгасакис вновь стал вице-премьером.
Председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас надеется, что на парламентских выборах в Греции 20 сентября его партия победит и это станет поражением консерваторов не только в стране, но и во всей Европе.
Тысячи мигрантов ожидают переправы с греческого острова Лесбос на материк. Многие из них пытаются попасть на "большую землю" без регистрации. Греческие власти выделяют паромы, однако они не справляются с потоком мигрантов.
Греция ведет переговоры с Европейским Союзом и Международным валютным фондом об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах. Подробнее - в инфографике РИА Новости.