Банки JPMorgan Chase, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland и Citicorp оштрафованы за манипуляции на валютных рынках, а швейцарский UBS - за нарушение предыдущего соглашения с регуляторами по штрафу за махинации с Libor.
Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex утром дорожал на 0,70 доллара, или на 0,06%, - до 1227,8 долларов за тройскую унцию, а стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась до 17,19 доллара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".