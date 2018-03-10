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    Barclays

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Здание Barclays Bank
    Barclays сократит 30 тыс сотрудников к 2017 году - СМИ
    07:10 20.07.2015
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    Программа по сокращению излишка рабочей силы , в рамках проведения которой к концу 2017 года штат компании во всему миру сократится до 100 тысяч человек.
    Деньги - евро
    Шесть международных банков оштрафованы на $5,7 млрд за махинации
    18:39 20.05.2015
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    Банки JPMorgan Chase, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland и Citicorp оштрафованы за манипуляции на валютных рынках, а швейцарский UBS - за нарушение предыдущего соглашения с регуляторами по штрафу за махинации с Libor.
    Трубы с нефтью
    Мировые цены на нефть растут
    18:22 24.02.2015
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    Рост мировых цен на нефть происходит на фоне закрытия крупнейшего месторождения в Ливии.
    Золотые слитки. Архивное фото
    Стоимость золота колеблется на итогах заседания Еврогруппы
    07:45 17.02.2015
    84
    Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex утром дорожал на 0,70 доллара, или на 0,06%, - до 1227,8 долларов за тройскую унцию, а стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась до 17,19 доллара.
    Добыча нефти
    Мировые цены на нефть растут
    08:15 17.10.2014
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    Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 октября, увеличились на 8,9 миллиона баррелей, или на 2,5% - до 370,6 миллиона баррелей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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