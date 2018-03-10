Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
Итальянские власти рассматривают возможность выдачи гуманитарных виз для мигрантов, прибывших из Ливии, чтобы они могли спокойно ездить по Европе. Такое решение вызовет реакцию со стороны Австрии, вплоть до закрытия границы с Италией.
Согласно заявления базирующейся в Зинтане вооруженной группировки "Абу Бакр ас-Сиддик", ранее удерживавшей политика, освобождение сына Каддафи произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией".
Группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что была крайне ослабленой. Так, лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года.
По словам Антониу Гутерреш, несмотря на то, что ИГ более не контролирует территорию Ливии, ее члены были замечены на территории страны и несут ответственность за проведение ряда атак в различных ее районах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
В результате операции у северного побережья Ливии были обнаружены 11 дрейфующих лодок, на которых находились 968 мужчин, 58 женщин и 232 ребенка. Среди спасенных оказалась беременная женщина, чье состояние вызывало серьезные опасения.
В пятницу адвокаты и юристы собрались под стенами Верховной Рады в знак протеста против ущемления своих прав со стороны правоохранительных органов. В то же время, число жертв урагана "Мэтью" на Гаити возросло до 478 человек.
На Мальте приземлился самолет, на борту которого находились 118 человек и который мог быть угнан, сообщили местные СМИ. Два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.
Меры по обеспечению безопасности усилены в столице Ливии за последние сутки после двух нападений на иностранные посольства, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство".