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    Ливия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 380
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    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ
    02:19 20.02.2018
    707
    Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
    Из плена в Ливии освободили четырех украинцев
    После многих лет. Из плена в Ливии освобождены четверо украинцев
    10:36 02.02.2018
    239
    Как отметил глава государства Петр Порошенко, украинцы вернулись после долгих лет плена. Он благодарен дипломатам и внешней разведке за спасение.
    Теракт в Бенгази. Видео
    Теракт в Бенгази: число жертв и раненых стремительно растет 
    04:49 24.01.2018
    165
    Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались рядом с паспортным отделом, около крупнейшей мечети Бенгази. По последним данным, погибли 33 человека, более 70 получили ранения.
    Наручники
    В Ливии освободили из плена украинского врача
    05:15 14.01.2018
    167
    Освобождение врача произошло благодаря договоренностям, достигнутыми украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен, сообщает МИД Украины.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Цена на нефть резко подскочила из-за взрыва на нефтепроводе Ливии
    22:43 26.12.2017
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    По состоянию на 21.32 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель.
    Ливийские пожарники. Архивное фото
    На нефтепроводе в Ливии произошел взрыв
    21:57 26.12.2017
    171
    Специалисты компании Al-Waha, которой принадлежит трубопровод, прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода на данный момент изолирован.
    Мигрант. Архивное фото
    Раб в Ливии продается "по 400 долларов за штуку" – СМИ
    13:15 21.11.2017
    9441
    Ухудшение условий содержания мигрантов и беженцев в Ливии создает "бесчеловечную" ситуацию, утверждает ООН. Съемочная группа телеканала CNN в качестве доказательства засняла аукцион по продаже людей.
    Али Зейдан
    Похищен экс-премьер Ливии
    10:38 14.08.2017
    100
    По данным источников, группа состояла из членов проправительственной Революционной бригады Триполи и, по неподтвержденным сведениям, действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.
    Беженцы из Ливии. Архивное фото
    Транзитное настроение. Италия откроет дорогу беженцам из Ливии дальше
    14:15 21.07.2017
    237
    Итальянские власти рассматривают возможность выдачи гуманитарных виз для мигрантов, прибывших из Ливии, чтобы они могли спокойно ездить по Европе. Такое решение вызовет реакцию со стороны Австрии, вплоть до закрытия границы с Италией.
    Флаг Ливии
    Боевики захватили в плен сотрудников миссии ООН в Ливии
    19:09 28.06.2017
    114
    Сообщается, что группировки, лояльные "Аль-Каиде", удерживают членов миссии ООН в Ливии в городе Эз-Завия к западу от Триполи. Обстоятельства и детали произошедшего пока не уточняются.
    Житель Бенгази сжигает портрет Муаммара Каддафи. Архивное фото
    Сын бывшего лидера Ливии Каддафи выпущен на свободу
    06:08 11.06.2017
    278
    Согласно заявления базирующейся в Зинтане вооруженной группировки "Абу Бакр ас-Сиддик", ранее удерживавшей политика, освобождение сына Каддафи произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией".
    Боевики. Архивное фото
    Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" самороспустилась
    05:17 28.05.2017
    52
    Группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что была крайне ослабленой. Так, лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года.
    Истребитель. Архивное фото
    ВВС Египта нанесли удары по лагерям террористов в Ливии
    14:44 27.05.2017
    89
    Как стало известно, за время налетов, которые были проведены в ночное и дневное время суток, "были поражены все ранее намеченные цели: места скопления боевиков и их тренировочные лагеря".
    Флаг Ливии
    В Ливии перед судом предстали 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ
    22:35 30.04.2017
    964
    Согласно информации, перед судом предстали 14 украинцев с "Руты", а также четверо турок и двое грузин, которые находились на другом судне - "Старк".
    Танкер
    Задержанный в Ливии танкер принадлежит одесской компании
    16:22 29.04.2017
    175
    Согласно информации, с 2011 года владельцем танкера "Рута" является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.
    МИД Украины
    МИД дал комментарий о задержании украинского судна в Ливии
    11:15 29.04.2017
    285
    Как сообщили в департаменте консульской службы МИД, "консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии, официального подтверждения нет".
    Ситуация в Ливии. Архивное фото
    Танкер под флагом Украины захватили в Ливии после перестрелки
    03:10 29.04.2017
    737
    По данным СМИ, захвату двух судов, одно из которых - "Рута" - шло под украинским флагом, предшествовала перестрелка, которая продолжалась в течение нескольких часов.
    Мигранты в лодке. Архивное фото
    У берегов Ливии за сутки спасены около трех тысяч мигрантов
    07:13 16.04.2017
    59
    В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны.
    Антониу Гутерреш
    Генсек ООН заявил об угрозе возобновления конфликта в Ливии
    07:27 15.04.2017
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    По словам Антониу Гутерреш, несмотря на то, что ИГ более не контролирует территорию Ливии, ее члены были замечены на территории страны и несут ответственность за проведение ряда атак в различных ее районах.
    Здание МИД Украины
    МИД: в Украину вернулись моряки с затонувшего у берегов Ливии судна
    19:48 18.03.2017
    55
    По данным украинского МИД, при содействии дипломатов в Тунисе украинцы-члены экипажа затонувшего у берегов Ливии судна ANNA вернулись на Родину.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ
    02:19 20.02.2018
    707
    Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
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