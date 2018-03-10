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    Bloomberg L.P.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Пожилая женщина собирает пластиковые бутылки
    Украина вошла в десятку самых несчастных стран мира - рейтинг
    16:44 15.02.2018
    946
    Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Хозяйке на заметку. Топ самых опасных событий будущего от Bloomberg
    11:27 02.01.2018
    501Украина 2018: новые испытания
    Агентство Bloomberg обнародовало "Путеводитель пессимиста" - список самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие десять лет. Среди них: второй президентский срок Дональда Трампа, война с КНДР.
    Билл Гейтс
    Bloomberg назвал богатейших людей мира
    07:36 06.03.2017
    1107
    В тройке лидеров - основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов.
    Патриотический баннер в Киеве
    Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
    14:07 17.01.2017
    310Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Авторы исследования обращают внимание на изменения в показателях России — она опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой на 14 позиций, заняв 26-ю строчку (65,24 балла).
    ПриватБанк
    Держатели еврооблигаций "ПриватБанка" намерены судиться с Украиной - СМИ
    14:42 11.01.2017
    1247Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Как сообщает агентство Bloomberg, владельцы еврооблигаций рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка. Советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    Bloomberg составил рейтинг самых влиятельных в мире финансов
    19:29 22.09.2016
    210
    Bloomberg разъяснил, что премьер Великобритании Тереза Мэй заняла первой место, так как после референдума о выходе страны из Европейского союза она сумела взять власть в свои руки и не допустить неразберихи.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
    Bloomberg. Украина: система победила реформаторов
    13:24 19.04.2016
    975Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Новый премьер Владимир Гройсман – это типичный украинский политик, способный и изворотливый, но при этом преследующий исключительно свои личные интересы, пишут мировые СМИ. Насколько этот факт отразится на дальнейших реформах в Украине?
    Драка между сторонниками и противниками установки палаток на Майдане Незалежности
    Bloomberg: кто-то знает, что происходит в Украине?
    14:00 22.02.2016
    2390Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Украина провела некоторые реформы, но они недостаточно глубоки и эффективны, чтобы оживить экономику страны, пишут мировые СМИ. Как отреагируют международные кредиторы на отсутствие реальных перемен в Украине?
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Bloomberg: глубина падения украинской экономики впечатляет
    14:18 07.01.2016
    21264Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Украина заявила о готовности защищать свои интересы в суде по иску РФ о дефолте по евробондам на $3 млрд. Начало юридического процесса по этому вопросу крайне негативно сказалось на инвестиционной привлекательности украинских ценных бумаг.
    Деньги
    Гривна вошла в топ-10 мировых лидеров по девальвации
    20:07 02.01.2016
    3457Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Согласно данным Bloomberg, гривна второй год подряд оказывается в списке наиболее слабых валют мира. Лидером по девальвации в этом году стал азербайджанский манат.
    Логотипы компании Standard & Poor's
    Украина в топе ключевых мировых антирейтингов
    10:02 14.12.2015
    16769
    Украина оказалась на 14 месте среди 150 стран мира по объемам нелегального оттока капиталов, свидетельствуют результаты исследования организации Global Financial Integrity.
    Александр Лукашенко
    США должны подключиться к процессу имплементации "Минска-2" - Лукашенко
    19:12 31.03.2015
    9547
    Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность.
    Министр финансов Украини Наталия Яресько. Архивное фото
    Яресько обещает стабильность курса и рост экономики. Мнение эксперта
    11:02 26.03.2015
    1320Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Падение украинской экономики замедлится до 7-10% в первом квартале 2015 года. Это прогноз министра финансов Натальи Яресько. В IV квартале 2014 года спад был почти 15%.
    Флаг США
    США могут ввести санкции против банков РФ при несоблюдении перемирия - СМИ
    17:23 27.02.2015
    128Новые санкции в отношении России.
    Источник в администрации американского президента сообщил, что в возможном расширении санкционного списка в отношении российских банков администрации США надеется действовать в координации с ЕС.
    Долларовые купюры разного достоинства
    Доллар дешевеет к мировым валютам на статданных из США
    06:39 13.02.2015
    298
    По состоянию на 06.22 индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14% - до 94,05 пункта
    Японская иена
    Иена укрепляется к доллару на статистике из КНР
    07:24 10.02.2015
    71
    По состоянию на 7.09 курс доллара к иене снижался до 118,47 иены за доллар со 118,63 иены за доллар.
    Представительство МВФ в Украине
    Новая программа МВФ для Украины и резкое удорожание услуг ЖКХ с апреля
    11:30 25.01.2015
    9647
    После Давоса Украину ожидает новый этап отношений с Международным валютным фондом (МВФ).
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Нефтяная отрасль Ирана выстоит и при $25 за баррель - министр нефти
    12:35 20.01.2015
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    Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане отметил, что нефтяная отрасль его страны достаточно сильна для того, чтобы успешно противостоять падению цен на нефть.
    Обращение президента РФ В.Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию
    Путин возглавил рейтинг "людей года" по версии агентства France Press
    17:48 12.12.2014
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    Российский лидер Владимир Путин возглавил рейтинг самых важных и влиятельных персон 2014 года по версии агентства France Press.
    Нефтяная вышка. Архивное фото
    Мировые цены на нефть растут
    18:32 23.10.2014
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    Рост происходит на фоне сообщений о снижении поставок нефти Саудовской Аравией.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пожилая женщина собирает пластиковые бутылки
    Украина вошла в десятку самых несчастных стран мира - рейтинг
    16:44 15.02.2018
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    Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.
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