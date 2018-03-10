Агентство Bloomberg обнародовало "Путеводитель пессимиста" - список самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие десять лет. Среди них: второй президентский срок Дональда Трампа, война с КНДР.
В тройке лидеров - основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов.
Как сообщает агентство Bloomberg, владельцы еврооблигаций рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка. Советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.
Bloomberg разъяснил, что премьер Великобритании Тереза Мэй заняла первой место, так как после референдума о выходе страны из Европейского союза она сумела взять власть в свои руки и не допустить неразберихи.
Новый премьер Владимир Гройсман – это типичный украинский политик, способный и изворотливый, но при этом преследующий исключительно свои личные интересы, пишут мировые СМИ. Насколько этот факт отразится на дальнейших реформах в Украине?
Украина провела некоторые реформы, но они недостаточно глубоки и эффективны, чтобы оживить экономику страны, пишут мировые СМИ. Как отреагируют международные кредиторы на отсутствие реальных перемен в Украине?
Украина заявила о готовности защищать свои интересы в суде по иску РФ о дефолте по евробондам на $3 млрд. Начало юридического процесса по этому вопросу крайне негативно сказалось на инвестиционной привлекательности украинских ценных бумаг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".