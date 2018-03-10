В результате завершения сделки по приобретению российской "Альфа-групп" "Укрсоцбанка" банковская система Украины получит более конкурентный банк, что должно положительно сказаться на ее стабильности, говорится в сообщении АМКУ.
Глава итальянского банка Федерико Гиццони заявил, что в июне был увеличен капитал украинского банка на 250 миллионов долларов. По его словам, "если условия для его продажи будут неблагоприятными, мы подумаем об увеличении капитала в 2016 году на сумму".
Рост европейских биржевых индексов продолжился в среду после заявлений ЕЦБ во вторник о покупке обеспеченных ценных бумаг и новости о готовности регулятора рассмотреть возможность выкупа корпоративных облигаций на вторичном рынке.
Группа UniCredit не планирует уходить с банковского рынка Украины, несмотря на политическую неопределенность в стране, сказал глава UniCredit по странам Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа.
Крупнейший итальянский банк UniCredit сделал предварительное предложение крупнейшему розничному банку Голландии Rabobank по покупке польского банка BGZ. UniCredit - одна из крупнейших мировых финансовых организаций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".