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Глава итальянского банка Федерико Гиццони заявил, что в июне был увеличен капитал украинского банка на 250 миллионов долларов. По его словам, "если условия для его продажи будут неблагоприятными, мы подумаем об увеличении капитала в 2016 году на сумму".