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    UniCredit Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Укрсоцбанк
    АМКУ разрешил продажу "Укрсоцбанка" российской "Альфа-групп"
    18:55 08.09.2016
    550Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    В результате завершения сделки по приобретению российской "Альфа-групп" "Укрсоцбанка" банковская система Украины получит более конкурентный банк, что должно положительно сказаться на ее стабильности, говорится в сообщении АМКУ.
    Здание Unicredit Bank в Киеве
    UniCredit продал Укрсоцбанк российской ABH Holdings
    03:14 12.01.2016
    2136
    По условиям договора о продаже, UniCredit получит одно место в совете директоров ABH Holdings и может обязать компанию провести первичное размещение акций (IPO) в качестве защиты своих прав.
    Вход в центральный офис Укрсоцбанка. Архивное фото
    Группа UniCredit намерена завершить продажу "Укрсоцбанка" в начале 2016 года
    13:26 10.12.2015
    586
    Глава итальянского банка Федерико Гиццони заявил, что в июне был увеличен капитал украинского банка на 250 миллионов долларов. По его словам, "если условия для его продажи будут неблагоприятными, мы подумаем об увеличении капитала в 2016 году на сумму".
    Вход в центральный офис Укрсоцбанка. Архивное фото
    UniCredit начал переговоры о продаже "Укрсоцбанка"
    03:20 08.08.2015
    1528
    Длительность переговоров со структурой консорциума "Альфа-Групп", ABH Holdings SA, составит 3 месяца. Сеть UniCredit Bank на Украине насчитывает 287 розничных отделений.
    Национальный банк Украины
    Из-за политики НБУ банки сейчас "стоят в жесткой растяжке" – эксперт
    09:31 16.11.2014
    619Кризис в экономике Украины
    Согласно данным НБУ, в прошлом месяце произошел определенный рост остатков по предоставленным банками кредитам юрлицам в национальной валюте.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Биржи Европы закрылись в плюсе
    19:41 22.10.2014
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    Рост европейских биржевых индексов продолжился в среду после заявлений ЕЦБ во вторник о покупке обеспеченных ценных бумаг и новости о готовности регулятора рассмотреть возможность выкупа корпоративных облигаций на вторичном рынке.
    Банкомат
    Украинская "дочка" UniCredit останавливает работу в Крыму
    17:15 15.04.2014
    23Присоединение Крыма к РФ
    Укрсоцбанк - украинская "дочка" итальянской банковской группы UniCredit - со вторника останавливает деятельность и закрывает все отделения в Крыму.
    Денежные купюры. Архивное фото
    Укрсоцбанк заблокировал кредитные лимиты карт клиентов в Крыму
    11:10 19.03.2014
    69Присоединение Крыма к РФ
    Украинская "дочка" итальянской банковской группы UniCredit - Укрсоцбанк - временно заблокировал кредитные лимиты на картах клиентов, которые обслуживаются в крымских отделениях.
    ЮниКредит Банк. Архивное фото
    UniCredit не планирует уходить с украинского рынка
    13:22 14.01.2014
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    Группа UniCredit не планирует уходить с банковского рынка Украины, несмотря на политическую неопределенность в стране, сказал глава UniCredit по странам Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    UniCredit может приобрести польский банк BGZ стоимостью $1 млрд
    11:46 03.10.2013
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    Крупнейший итальянский банк UniCredit сделал предварительное предложение крупнейшему розничному банку Голландии Rabobank по покупке польского банка BGZ. UniCredit - одна из крупнейших мировых финансовых организаций.
    UniCredit не собирается покидать рынок Украины
    20:12 15.01.2013
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    "Мы работаем в Украине и хотим остаться тут", - заявил Джанни Франко Папа. В планах группы объединение украинских "дочек" в одно юрлицо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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