Хозяйке на заметку. Топ самых опасных событий будущего от Bloomberg

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Накануне Нового года агентство Bloomberg обнародовало восемь сценариев самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие 10 лет. Статья под название "Путеводитель пессимиста" появился не так давно на сайте агентства. "Это попытка не только обратить внимание на потенциальные потрясения следующего года, но и рассмотреть, какую они примут форму в грядущем десятилетии", — отмечает агентство. К тому же Bloomberg подчеркивает, что представленные сценарии — это не прогнозы, а "провокационные идеи", которые заставят задуматься над тем, как быстро меняется мир.

Трамп выиграет второй президентский срок

Согласно сценарию агентства, в 2018 году США ждет подъем экономики, а в 2020 году Дональд Трамп будет переизбран на новый президентский срок с небольшим перевесом. В 2021 году Трамп отменит систему Obamacare, но без альтернативы в системе здравоохранения США возникнет хаос, а на фондовом рынке — пузырь и в 2021 году экономика США окажется в глубокой рецессии, пишет Bloomberg.

В 2024 году президентом станет телеведущий Джимми Киммель, который представит национальную реформу здравоохранения. При этом в крупных американских городах вспыхнут беспорядки, а к 2028 году избиратели предпочтут альтернативные демократам и республиканцам партии, прогнозирует агентство.

Фейковые новости убьют Facebook

Агентство предположило, что во время выборов в конгресс США в 2018 году окажется, что Facebook и другие технологические компании не могут остановить распространение фейковых неправдивых новостей. В 2019 году соцсеть будет нанимать тысячи людей для выявления подозрительного контента, но безуспешно, поскольку все больше стран по примеру России будут создавать "фабрики троллей". К 2025 году Facebook, Twitter и Google прекратят свое существование в нынешнем виде, пишет Bloomberg.

Банки заменит биткоин

Еще один сценарий агентства предполагает, что в 2018 году региональный американский банк сообщит, что кибератака уничтожила все его системы и все вклады исчезли. В это врем, цена биткойна превысит $40 000. В 2021 году Венесуэла, Греция и несколько африканских стран признают биткойн. Его цена к тому времени вырастет до $100 000, предположили в Bloomberg.

В 2023 году хакеры внедрят троянский вирус Worm Hole в банки по всему миру и к 2028 году многие коммерческие банки рухнут. В мировой финансовой системе место займут криптовалюты и таких платежных систем, как Alipay. Цена биткойна, согласно этому сценарию, достигнет $1 млн, полагают в агентстве.

Из-за Северной Кореи мир окажется на грани войны

По предположению агентства, КНДР в 2018 году подтолкнет мир на грань войны после того как ракета приземлится в 20 милях от Западного побережья США, но Трамп решит не отвечать на это. В 2019 году телевидение КНДР объявит о неожиданной смерти Ким Чен Ына от сердечного приступа, новый режим" согласится на ядерное разоружение, пишет Bloomberg. В 2020 году Трамп объявит, что США начнут продавать военную технику Китаю, а в 2025 году глава Китая Си Цзиньпинь заявит о планах присоединить к стране Тайвань. В ответ Япония пообещает начать разработку ядерного оружия и подпишет военный договор с Китаем. В 2028 году Трамп и Си соберутся, чтобы отпраздновать воссоединение Тайваня с материком, а Япония заявит о способности разместить ядерную боеголовку на межконтинентальной баллистической ракете, предположили в агентстве.

Социалисты захватят власть в Великобритании

По сценарию агентства, переговоры по Brexit выйдут из-под контроля, Тереза Мэй покинет пост премьер-министра, а к власти придет лидер лейбористов Джереми Корбин. К тому же в 2019 году Великобритания выйдет из ЕС, а Корбин обвинит консерваторов в обмане нации, да и вместо 50 млрд евро за Brexit придется заплатить 80 млрд евро, пишет Bloomberg.

К 2022 году Корбин будет наращивать налоги для продвижения социалистической повестки дня, богатые банкиры станут уезжать из Лондона. В 2023 году Корбина переизберут, но, в это же время инфляция в Великобритании выйдет из-под контроля, госдолг превысит 100% ВВП страны, к 2028 году возрастут опасения о дефолте, предположили в агентстве.

Борьба поколений развалит Европу

В 2018 году во Франции пенсионеры начнут протесты против попытки Эммануэля Макрона реформировать пенсионную систему. В этом же году парламентские выборы в Италии выявят резкий раскол между поколениями. А в 2020 году Португалия, Италия, Испания и Греция погрузятся в финансовый кризис из-за уменьшения трудоспособного населения. В 2028 году низкая рождаемость и досрочный выход на пенсию приведут к тому, что в большей части Европы на двух рабочих будет приходиться один пенсионер, пишет Bloomberg.

Китай начнет торговую войну

Согласно сценарию агентства, в 2021 году Китай может вложить миллиарды долларов в субсидирование полного перехода на электромобили к 2028 году. В это время Трамп увеличит налоговые льготы для нефтяных компаний и старых автопроизводителей и откажется присоединяться к Парижскому соглашению об изменении климата. В 2024 году Китай начнет вводить торговые санкции в отношении стран, не выполняющих цели по сокращению вредных выбросов в атмосферу, чтобы заставить США изменить позицию. В 2028 году Китай введет санкции против США, Австралии и России и мир столкнется с первой климатической торговой войной, пишет Bloomberg.

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Конец нефтяной эры

Помимо этого в агентстве спрогнозировали, что благодаря массовому выпуску дешевых электромобилей упадет объем дневной добычи нефти. При этом цена на сырье останется на уровне $50 за баррель. В 2020 году цена нефти к концу года опустится до $40 за баррель. В 2021 году стоимость нефти упадет до $20 за баррель, что сильнее всего отразится на Эр-Рияде и Москве, на российских заводах начнутся беспорядки, пишет Bloomberg.

Согласно сценарию агентства, в 2024 году в Саудовской Аравии начнется экономический кризис, Ближний Восток окажется политически нестабильным, а в России Владимир Путин покинет пост президента и попробует править через Эльвиру Набиуллину, сейчас занимающую пост председателя Центробанка. Цена нефти тем временем упадет до $10. В 2028 году Саудовская Аравия откажется от создания города будущего, а ОПЕК будет расформирована, предположили в агентстве Bloomberg.