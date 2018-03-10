наверх
10.03.201809:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Freedom House

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Украины
    Freedom House об Украине: "частично свободная" страна
    17:32 17.01.2018
    7089
    Украинские власти продолжают подвергать цензуре некоторые российские источники новостей и запрещать отдельным российским журналистам въезд в страну в 2017 году.
    Карта Freedom House
    В сети вспыхнул скандал из-за публикации Freedom House по Крыму
    16:57 28.08.2017
    894
    В правозащитной организации отметили, что Freedom House является сторонником территориальной целостности и суверенитета Украины, однако де-факто полуостров контролируется Россией.
    Жилетка с надписью Пресса
    Freedom House отнес Украину к странам с частичной свободой прессы
    22:13 04.05.2017
    93
    В компании стран, где свобода прессы "частична", рядом с Украиной оказались Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Балканские страны, Италия, Индонезия, Монголия, Индия, Афганистан.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Freedom House раскритиковала изменения в закон о е-декларациях
    15:05 28.03.2017
    166
    Как заявили в международной организации, изменения нарушают стандарты Совета Европы и будут подрывать работу активистов, которая "необходима для восстановления общественного доверия к власти".
    Freedom House
    Правозащитники Freedom House назвали запрет "Дождя" подрывом свободы СМИ
    18:43 13.01.2017
    148Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам представителей американской правозащитной организации Freedom House, необходимо, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России.
    Компьютер. Архивное фото
    Украина опустилась в рейтинге свободы интернета - Freedom House
    23:58 14.11.2016
    261Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Главными признаками снижения позиций Украины в рейтинге являются факты оказания в июне 2015-го - мае 2016 года давления со стороны ополченцев, что привело к временной блокировке десятков сайтов в восточных областях страны.
    Ситуация возле здания Интера
    Freedom House осудила поджог телеканала "Интер"
    19:42 06.09.2016
    289Нападение и поджог на канале "Интер"
    В Freedom House отметили, что сохранять и охранять по-настоящему свободную прессу можно только защищая все точки зрения, а протестующие, которые подожгли штаб-квартиру "Интера", это проигнорировали.
    Freedom House о судебной системе в Украине. Видео
    Freedom House о коррупции и судебной системе в Украине 
    06:59 02.08.2016
    369Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Наибольшими проблемами в Украине, по мнению экспертов Freedom House, остаются высокий уровень коррупции и слабость институтов по обеспечению верховенства права.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Борьба с коррупцией в Украине застыла на уровне 2013 года - Freedom House
    03:28 01.08.2016
    435Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Наибольшими проблемами Украины, по мнению экспертов Freedom House, остаются высокий уровень коррупции и слабость институтов по обеспечению верховенства права.
    Freedom House
    Freedom House: нельзя запрещать иностранным журналистам работать в СМИ Украины
    19:51 26.02.2016
    253Поджог офиса телеканала "Интер"
    Freedom House заявила, что "ограничения работы журналистов и СМИ, основанные только на их гражданстве или местонахождении, являются важным нарушением свободы прессы и свободы выражения, украинским властям следует от них (ограничений) отказаться".
    Логотипы компании Standard & Poor's
    Украина в топе ключевых мировых антирейтингов
    10:02 14.12.2015
    16769
    Украина оказалась на 14 месте среди 150 стран мира по объемам нелегального оттока капиталов, свидетельствуют результаты исследования организации Global Financial Integrity.
    Поисковая система Яндекс.
    В рейтинге свободы интернета Украина значительно ухудшила позиции - Freedom House
    15:12 28.10.2015
    453
    Наиболее ощутимый упадок в рейтинге свободы интернета произошел в Ливии, Украины и Франции, сообщает правозащитная организация Freedom House из США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги