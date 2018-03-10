Главными признаками снижения позиций Украины в рейтинге являются факты оказания в июне 2015-го - мае 2016 года давления со стороны ополченцев, что привело к временной блокировке десятков сайтов в восточных областях страны.
Freedom House заявила, что "ограничения работы журналистов и СМИ, основанные только на их гражданстве или местонахождении, являются важным нарушением свободы прессы и свободы выражения, украинским властям следует от них (ограничений) отказаться".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".