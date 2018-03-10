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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 76
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    Паспорт гражданина Украины
    Украинское гражданство заняло почетное место в рейтинге самых желанных
    01:59 10.03.2018
    410Европа открывает для украинцев свои границы
    В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Стал известен рейтинг самых продаваемых исполнителей в мире
    21:35 26.02.2018
    240
    По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Пожилая женщина собирает пластиковые бутылки
    Украина вошла в десятку самых несчастных стран мира - рейтинг
    16:44 15.02.2018
    946
    Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.
    Мужчина с украинским флагом на плечах. Архивное фото
    В рейтинге демократий Украина названа "гибридным режимом"
    23:58 04.02.2018
    613Политический кризис: страна в тупике
    При определении рейтинга учитывалось 5 аспектов - избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.
    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    Рейтинги падают, недоверие – растет. Соцсети обсудили соцопросы
    16:07 24.01.2018
    1839
    Рейтинг президента Порошенко падает, недоверие к политикам растет, а к волонтерам – повышается… Жителей Украины осчастливили новыми результатами свежайших рейтингов.
    Теннис. Архивное фото
    Украина попала в ТОП-10 самых сильных теннисных государств
    12:05 20.01.2018
    196
    Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины, если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то в 2017-м попала в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место.
    Киев. Архивное фото
    Киев признали самым экономным городом для туристов
    17:18 09.01.2018
    122
    Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов.
    Замглавы ЦИК Украины Андрей Магера
    Магера: ради голосов избирателей политики готовы на все
    10:36 02.01.2018
    116Политический кризис: страна в тупике
    Зампредседателя ЦИК Андрей Магера отметил, что как у провластных, так и оппозиционных сил в Украине нет ощущения, что государство - важнее политических рейтингов.
    Петр Порошенко поздравляет Юлию Тимошенко с днем рождения на первой сессии Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Стоять, бояться! Рейтинг и антирейтинг политиков
    13:01 26.12.2017
    3735Украина 2018: новые испытания
    Более трети украинцев поддерживают идею организации общенациональных массовых протестов с целью устранения действующей власти, более половины - против, отмечают социологи.
    Рекорды Украины в антирейтингах. Инфографика
    Рекорды Украины в антирейтингах 
    09:31 11.12.2017
    2205
    Украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе, исходя из перевода в единую валюту. Это происходит прежде всего вследствие падения гривны, что наблюдалось за последние годы.
    Руслана. Архивное фото
    Руслана: Вакарчук должен быть или музыкантом, или политиком
    06:47 27.11.2017
    590Политикум: ты мне кум или не кум?
    По словам певицы Русланы Лыжичко, если Святослав Вакарчук действительно решил уйти из музыки в политику, рано или поздно будет какое-то его заявление.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Как Вакарчук попал в президентские рейтинги? Мнение политтехнолога
    14:35 24.11.2017
    1259Политический кризис: страна в тупике
    Порошенко и Тимошенко в кулуарах обсуждают возможность участия Вакарчука в президентских выборах, заявил Дмитрий Раимов.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Тренд дня: поющей стране - поющего президента
    14:00 23.11.2017
    1236Горячая осень 2017: новый политсезон
    Политические эксперты, блоггеры и аналитики проанализировали дипломатический скандал с Беларусью и лидерство музыканта Святослава Вакарчука в президентском рейтинге.
    Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Рейтинг кандидатов
    Что делает Вакарчук в президентском рейтинге?
    13:00 23.11.2017
    2554Политический кризис: страна в тупике
    Вакарчук являлся депутатом Верховной Рады VI созыва, входил во фракцию блока "Наша Украина - Народная самооборона", но в 2008 году сложил депутатские полномочия, пояснив, что в условиях безжалостной борьбы за власть это "единственный путь быть собой".
    Украина в антирейтингах. Инфографика
    Гордиться нечем. Украина - лидер мировых антирейтингов 
    10:41 12.11.2017
    3342
    Около 41% населения Украины находится в трудной ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении Украину опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%).
    Александр Крамаренко
    Эксперт: украинские олигархи богатеют и не платят налогов
    16:12 27.10.2017
    631
    Рейтинг самых богатых украинцев составлен очень приблизительно и с большими погрешностями, считает эксперт в сфере экономики Александр Крамаренко.
    Вячеслав Кредисов
    Эксперт: в Украине бизнес – удобный мальчик для битья
    12:51 27.10.2017
    118
    Украина в очередной раз не показала экономического прорыва, но уверенно двигается в направлении консолидированного показателя, считает эксперт Вячеслав Кредисов.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Кто всех опасней и страшнее? Украина в рейтинге армий мира
    12:32 01.09.2017
    4162
    Украина вошла в ТОП-30 лучших армий мира. Это, конечно, придает повод для гордости и повышает боевой дух, ведь за последние три года армию пришлось отстраивать буквально заново. Однако до пресловутых стандартов НАТО, о которых говорят власти, еще очень далеко.
    ВС РФ. Архивное фото
    Стала известна позиция России в рейтинге военной мощи стран мира
    12:01 31.08.2017
    11347
    Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Пожилая женщина собирает пластиковые бутылки
    Украина вошла в десятку самых несчастных стран мира - рейтинг
    16:44 15.02.2018
    946
    Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.
    Паспорт гражданина Украины
    Украинское гражданство заняло почетное место в рейтинге самых желанных
    01:59 10.03.2018
    410
    В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Стал известен рейтинг самых продаваемых исполнителей в мире
    21:35 26.02.2018
    240
    По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
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