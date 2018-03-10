В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины, если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то в 2017-м попала в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место.
Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов.
Вакарчук являлся депутатом Верховной Рады VI созыва, входил во фракцию блока "Наша Украина - Народная самооборона", но в 2008 году сложил депутатские полномочия, пояснив, что в условиях безжалостной борьбы за власть это "единственный путь быть собой".
Украина вошла в ТОП-30 лучших армий мира. Это, конечно, придает повод для гордости и повышает боевой дух, ведь за последние три года армию пришлось отстраивать буквально заново. Однако до пресловутых стандартов НАТО, о которых говорят власти, еще очень далеко.
Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
Украина опустилась в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report 2016, ежегодно составляемом Институтом Земли Колумбийского университета: она заняла 123-е место, а годом ранее - 111-е. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.