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Украина вошла в ТОП-30 лучших армий мира. Это, конечно, придает повод для гордости и повышает боевой дух, ведь за последние три года армию пришлось отстраивать буквально заново. Однако до пресловутых стандартов НАТО, о которых говорят власти, еще очень далеко.