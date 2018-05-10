"Интер" заявил о рекордном рейтинге концерта на 9 мая

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Концерт к 9 мая на телеканале "Интер" в Украине посмотрело более 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

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"Праздничный концерт "Победа. Одна на всех" — абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек", — говорится в сообщении.

Телеканал заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая. Его посмотрели более 13 млн зрителей.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.