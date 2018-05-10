Лигачева о концерте на "Интере": это вызов, с таким надо бороться

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Реакция на действия телеканала "Интер", показавшего скандальный концерт к 9 Мая, должна быть, но не с помощью "коктейлей Молотова", а посредством донесения правды о Второй мировой войне, заявила глава ГО "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикально настроенные активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

""Интер" дал фрагмент, который накануне облетел соцсети. В самом конце концерта. Нет слов. До этого было тоже все на грани, но в рамках закона. Конечно, это вызов. Чего стоят слова о том, что одну большую родину — то есть СССР! — защищали люди разных национальностей, о том, что и "сегодня мы сражаемся за право жить той жизнью, которую защищали наши деды", и при этом не прозвучало ни слова о ПРАВДЕ той войны, Второй мировой, а не Великой отечественной, как ее упорно называли во время концерта", — написала Лигачева на своей странице в Facebook.

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В то же время медийщица отмечает, что "не акциями с "коктейлями Молотова" надо с таким бороться, и даже, увы, не показом "Киборгов" на другом канале", а "надо делать свои концерты к таким датам, где будет правда, не белая и не черная, а многогранная".

"… Это наша история. И ее надо помнить, но категорически не так, как это делает "Интер". А мы, по сути, отдаем им эту дату", — подчеркнула она.

Facebook Натальи Лигачевой Комментарий Натальи Лигачевой о концерте к 9 мая на "Интере"

"Самой же вызывающей в контексте всего происходившего во время концерта была фраза ведущих: "Оккупация ставит тебя перед четким выбором — принять врага или бороться с ним". И мы все понимаем, что не оккупация Донбасса Россией при этом имелась в виду. Безлюдная (руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная — Ред.) и ее хозяева в Киеве живут в оккупации — в их головах. Но, опять-таки, все между строк…" — резюмировала Лигачева.

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Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на телеканале "Интер", если эти реплики прозвучат в эфире 9 мая.