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    Культура

    "Интер" проверят из-за показа "Москва слезам не верит"

    (обновлено: )24
    В Нацсовете сообщили, что телеканалам "Интер" и "ВОЛЯ CINE+MIX" назначили внеплановые проверки за трансляцию фильмов с лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/CameliaTWU

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканал "Интер" и "ВОЛЯ CINE+MIX" за трансляцию фильмов с участием артистов, которые, по утверждению властей, угрожают национальной безопасности страны.

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    "Телеканалам "Интер" и "ВОЛЯ CINE+MIX" назначили внеплановые проверки за трансляцию фильмов с лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны", — говорится в сообщении пресс-службы нацсовета.

    По данным регулятора, телеканал "Интер" показывал в эфире фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Офицеры", "Афоня", "Гараж", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Мэри Поппинс, до свидания" и "Д'Артаньян и три мушкетера". В эфире телеканала "ВОЛЯ CINE+MIX" показывали фильмы с участием Александра Панкратова: "За прекрасных дам!", "Я сама" и "Ребенок к ноябрю", и фильм "Чехарда" — с участием Алисы Фрейндлих.

    Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

    Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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