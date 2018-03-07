Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка?

Народная артистка Украины Ирина Билык признала Россию страной-агрессором, чтобы избежать срыва концерта в львовской Опере.

Радикально настроенные активисты, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета перед началом концерта, проникли в гримерку Билык и требовали от артистки признать Россию "страной-агрессором", а Крым — оккупированным.

"Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа — русский. Мы решили, что наш сын — украинец. Я знаю точно, что мой муж — не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России является агрессивная в отношении Украины. Это неправильно, и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, являются агрессорами. Да, политика России и ее политической элиты, является агрессивной к Украине. Да, Крым должен быть наш!" — сказала Билык перед началом концерта.

Этого заявления певицы радикалам, устроившим перед концертом во Львове "коридор позора", оказалось вполне достаточно, чтобы снять "осаду".

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Напомним, Ирина Билык выступила во Львове в рамках своего всеукраинского тура "Без грима".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.