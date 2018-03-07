наверх
07.03.201805:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка?

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (593)

    (обновлено: )35202
    Известная украинская певица подчеркнула, что считает агрессорами представителей российской власти, а не рядовых граждан РФ. Ирина Билык также убеждена, что Крым должен быть украинским.
    Канал на Youtube Zaxid.Net

    Народная артистка Украины Ирина Билык признала Россию страной-агрессором, чтобы избежать срыва концерта в львовской Опере.

    Александр Усик в зоне АТО
    Фото Instagram Александра Усика
    Трезвый ответ на больной вопрос: Усик и Бабкин о Крыме

    Радикально настроенные активисты, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета перед началом концерта, проникли в гримерку Билык и требовали от артистки признать Россию "страной-агрессором", а Крым — оккупированным.

    "Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа — русский. Мы решили, что наш сын — украинец. Я знаю точно, что мой муж — не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России является агрессивная в отношении Украины. Это неправильно, и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, являются агрессорами. Да, политика России и ее политической элиты, является агрессивной к Украине. Да, Крым должен быть наш!" — сказала Билык перед началом концерта.

    Этого заявления певицы радикалам, устроившим перед концертом во Львове "коридор позора", оказалось вполне достаточно, чтобы снять "осаду". 

    Читайте также: Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам

    Напомним, Ирина Билык выступила во Львове в рамках своего всеукраинского тура "Без грима". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Труба газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС