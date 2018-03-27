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    Политика

    Россия присвоила 503 украинские телерадиочастоты в Крыму - Нацсовет

    (обновлено: )40021
    Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил, что Россия фактически "украла и присвоила" 503 радиочастоты, которые использовали украинские каналы и радиостанции на основании соответствующих лицензий.
    Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Россия присвоила 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе.

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    Об этом на пресс-конференции сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.

    "Российская Федерация фактически украла и присвоила 503 радиочастоты, которые использовали украинские каналы и радиостанции на основании соответствующих лицензий", — сообщил Костинский.

    Так, право на аналоговое вещание потеряла 31 телерадиокомпания Украины (292 частоты), право на цифровое вещание — 28 телерадиокомпаний (72 частоты), право на эфирное телерадиовещание — 39 телерадиокомпаний (139 частот).

    Частотами радиовещания пользуются 20 лицензиатов Роскомнадзора. Для осуществления телевещания — 22 лицензиата. Указано, что это не отдельные радиостанции и телеканалы, это медиахолдинги и отдельные компании.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста в ООН из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи "+79".

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