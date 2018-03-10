По информации Национального совета по вопросам радио и телевещания, основанием для проверки стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина Коврика Н. относительно трансляции фильмов с участием артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Нацсовет принял решение назначить внеплановые проверки "Интера" и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают "угрозу национальной безопасности".
По информации полиции, следствие в отношении телеканала "Интер" ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов и финансировании терроризма.
Накануне Петр Порошенко заявил, что Украина больше не будет жить за счет финпомощи Запада, США запустили программу поддержки децентрализации в Украине на $50 млн, а экс-министр Богдан Данилишин возглавил совет НБУ.
Во вторник киевляне разных районов столицы пикетировали телеканал "Интер". По словам участников акции протеста, некоторые сотрудники телеканала занимаются "распространением лжи и давления на активистов, борющихся с незаконной застройкой столицы".
Накануне Рада отказалась запрещать артистам из РФ выступать в Украине, добавила на оборону и зарплаты чиновникам более 7 млрд грн, однако депутаты не успели рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией.
Телеканал "Интер" заявляет, что давление радикалов на телеканал не прекращается, и все это происходит при попустительстве МВД и сопровождается провокационными заявлениями министра внутренних дел Арсена Авакова.
Евродепутаты фракции ЕП "Европейские объединенные левые — северные зеленые левые" призвали Украину неукоснительно соблюдать принципы политического плюрализма, независимости СМИ и демократические права народа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".