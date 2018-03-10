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    Интер (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 146
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    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    "Интер" покажет ЧМ-2018 по футболу с российскими комментаторами - СМИ
    18:00 15.02.2018
    587
    По информации СМИ, сделку для телеканала "Интер" профинансирует олигарх Дмитрий Фирташ. Так же ведутся переговоры с российскими комментаторами.
    Михаил Боярский. Архивное фото
    Телеканал "Интер" проверят из-за показа фильма "Д'Артаньян и 3 мушкетера"
    16:23 25.01.2018
    1329Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По информации Национального совета по вопросам радио и телевещания, основанием для проверки стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина Коврика Н. относительно трансляции фильмов с участием артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
    Б.Брыльска, Э.Рязанов и А.Мягков на съемках фильма Ирония судьбы или С легким паром
    Из-за "Кавказской пленницы" и "Иронии судьбы" проверяют два телеканала
    15:08 11.01.2018
    314Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Нацсовет принял решение назначить внеплановые проверки "Интера" и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают "угрозу национальной безопасности".
    Телеканал Интер. Архивное фото
    Полиция подозревает телеканал "Интер" в финансировании терроризма
    01:56 20.08.2017
    844Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации полиции, следствие в отношении телеканала "Интер" ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов и финансировании терроризма.
    Акция протеста у телеканала Интер
    Нацсовет отложил решение о продлении лицензии телеканала "Интер"
    14:29 07.06.2017
    196
    В Нацсовете сообщили, что телеканал "Интер" подал регулятору заявление с просьбой переоформить лицензии с связи со сменой руководителя, банковских реквизитов и программной концепции вещания.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Вятрович о санкциях против РФ: не хватило "Интера" в списке
    06:32 17.05.2017
    691Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.
    Акция протеста у телеканала Интер
    "Интер" проверят на соблюдение квот на национальные передачи
    14:42 13.04.2017
    68
    В Нацсовете сообщили, что назначены внеплановые проверки компаниям частного акционерного общества (ЧАС), входящим в Inter Media Group.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Ляшко обвинил "Интер" в антиукраинской политике из-за выступления Януковича
    01:04 30.11.2016
    1118Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По мнению главы "Радикальной партии", необходимо принять меры в связи с тем, что ряд телеканалов, в первую очередь "Интер", проводят откровенно "сепаратистскую информационную политику".
    Акция протеста у телеканала Интер
    Хроника 25 октября: Украина без финпомощи Запада, протест под "Интером"
    09:23 26.10.2016
    1601
    Накануне Петр Порошенко заявил, что Украина больше не будет жить за счет финпомощи Запада, США запустили программу поддержки децентрализации в Украине на $50 млн, а экс-министр Богдан Данилишин возглавил совет НБУ.
    Акция протеста у телеканала Интер
    Акция протеста у телеканала "Интер" 
    14:34 25.10.2016
    832Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Во вторник киевляне разных районов столицы пикетировали телеканал "Интер". По словам участников акции протеста, некоторые сотрудники телеканала занимаются "распространением лжи и давления на активистов, борющихся с незаконной застройкой столицы".
    Ситуация возле здания Интера
    Задержан один из поджигателей телеканала "Интер" - СМИ
    17:38 21.10.2016
    744Нападение и поджог на канале "Интер"
    В ходе задержания уголовного авторитета Вадима Мизеру по кличке "Мизер" правоохранители изъяли у него незарегистрированное оружие и гранату "Ф-1".
    Последствия пожара в офисе телеканала Интер в Киеве
    Фирташ сообщил, кто стоит за поджогом "Интера"
    09:43 12.10.2016
    6642Нападение и поджог на канале "Интер"
    Олигарх, совладелец канала "Интер" Дмитрий Фирташ, который находится в Вене, сообщил, что расценивает нападение на канал как запугивание, за которым стоит конкретная политсила.
    Митинг под зданием телеканала Интер
    Хроника 6 октября: земельный мораторий, митинги под МВД и "Интером"
    09:18 07.10.2016
    248
    Накануне Рада отказалась запрещать артистам из РФ выступать в Украине, добавила на оборону и зарплаты чиновникам более 7 млрд грн, однако депутаты не успели рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией.
    Митинг под зданием телеканала Интер
    Протесты под "Интером". Радикалы с топорами против полиции и железного забора
    19:46 06.10.2016
    2202Нападение и поджог на канале "Интер"
    Придя в четверг вечером к телеканалу "Интер" на улицу Дмитриевскую с топорами и перфораторами, радикалы встретили решительное сопротивление правоохранителей.
    Митинг под зданием телеканала Интер
    Митинг против "Интера": силовиков оказалось больше, чем активистов 
    19:25 06.10.2016
    319
    Пикет прошел без происшествий, активисты ограничились лишь словесной перепалкой с полицией. По предварительным данным, участники акции принадлежат к партии ”Братство” и организации ОУН.
    Митингующие у здания Интера в Киеве установили палатки
    "Интер" заявляет о давлении радикалов "при попустительстве МВД"
    16:52 06.10.2016
    197Нападение и поджог на канале "Интер"
    Телеканал "Интер" заявляет, что давление радикалов на телеканал не прекращается, и все это происходит при попустительстве МВД и сопровождается провокационными заявлениями министра внутренних дел Арсена Авакова.
    Последствия пожара в офисе телеканала Интер в Киеве
    Аваков: следствие рассматривает версию самоподжога на "Интере"
    02:23 30.09.2016
    319Нападение и поджог на канале "Интер"
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что необходимо прояснить, почему возникла ситуация с промедлением предоставления видеоматериалов телеканалом.
    Ситуация возле здания Интера
    Депутаты ЕП обвинили власти Украины в нападении на "Интер"
    16:26 26.09.2016
    2476Нападение и поджог на канале "Интер"
    Евродепутаты фракции ЕП "Европейские объединенные левые — северные зеленые левые" призвали Украину неукоснительно соблюдать принципы политического плюрализма, независимости СМИ и демократические права народа.
    Телеканал Интер. Архивное фото
    Шеф-редактор "Подробностей недели" на "Интере" уволилась с канала
    14:28 26.09.2016
    436Нападение и поджог на канале "Интер"
    Елена Задорожная не стала комментировать увольнение с "Интера", однако напомнила, что на телеканале проработала около 16 лет. Ранее с "Интера" ушел глава правления Егор Бенкендорф.
    Мария Столярова. Архивное фото
    В ГПУ уточнили, какие производства открыты по экс-редактору "Интера"
    22:43 17.09.2016
    181Нападение и поджог на канале "Интер"
    Согласно информации, в отношении бывшего продюсера "Подробностей" на телеканале "Интер" Марии Столяровой открыты производства по ч.2 ст.258-2, ч.1 258-5, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 171.
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    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    "Интер" покажет ЧМ-2018 по футболу с российскими комментаторами - СМИ
    18:00 15.02.2018
    587
    По информации СМИ, сделку для телеканала "Интер" профинансирует олигарх Дмитрий Фирташ. Так же ведутся переговоры с российскими комментаторами.
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