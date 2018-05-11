Нацсовет в пятницу займется скандальным концертом "Интера" к 9 Мая

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в пятницу, 11 мая, рассмотрит вопрос о скандальном концерте "Победа. Одна на всех" на телеканале "Интер", сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

Накануне 9 мая в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикально настроенные активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

"Получаю много звонков от журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию относительно обвинений в фашизме, прозвучавших в эфире телеканала "Интер" в адрес героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Единственное, что могу сказать: следите завтра за заседанием Национального совета. Начало в 11.00", – написал Костинский на своей странице в Facebook.

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Отметим, представители партии "Национальный корпус" (создана на базе полка "Азов") и "Национальных дружин", а также партии "ВО "Свобода" в четверг, 10 мая, пикетировали дом депутата Верховной Рады Украины от "Оппоблока", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина из-за скандала вокруг концерта ко Дню Победы, который транслировал телеканал "Интер". Правоохранители пытались помешать радикалам близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка, пострадали журналист и правоохранитель.

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