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    Фотоленты

    Побунтовали и ушли. Уборка "Интера" после осады националистов

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (56)

    (обновлено: )8410
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Телеканал Интер
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Телеканал Интер
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вход на канал Интер очищают от осады Нацкорпуса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Вход в телеканал "Интер" приводят в порядок после бунта представителей "Национального корпуса" в Киеве. Как видно на фотографиях корреспондента РИА Новости Украина, на стенах здания множество наклеек, закрашена конструкция названия телеканала.

    Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал 

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.

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