Побунтовали и ушли. Уборка "Интера" после осады националистов

Вход в телеканал "Интер" приводят в порядок после бунта представителей "Национального корпуса" в Киеве. Как видно на фотографиях корреспондента РИА Новости Украина, на стенах здания множество наклеек, закрашена конструкция названия телеканала.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.