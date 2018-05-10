Атака на "Интер". Почему Порошенко пора подумать о капитуляции

РИА Новости Украина

Телеканал "Интер" снова оказался в эпицентре скандала. В начале недели в сеть попали кадры концерта ко Дню Победы, в котором ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений относительно не только 9 мая, но и процесса декоммунизации в Украине. Ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

В результате, уже утром 9 мая офис телеканала заблокировали представители "Нацкорпуса" с требованием снять с эфира праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Так, в здании канала был заблокирован вход, а фасад разрисовали и обклеили различными стикерами. Полиция в происходящее не вмешивалась. Также "Нацкорпус" потребовал от Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить "Интер" лицензии – "из-за системной антиукраинской редакционной политики".

При этом "Интер" на 9 мая, несмотря на протесты и угрозы "Нацкорпуса", показал запланированный концерт.

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По мнению юриста Андрея Портнова, акция по блокированию канала была направлена на срыв праздника для миллионов людей в стране.

"Вооружённое бандформирование заблокировало сегодня телеканал Интер. Цель — срыв праздничного концерта к великому празднику Победы. Петр Алексеевич (Порошенко — ред.) — вы Верховный главнокомандующий в стране, где вооруженная банда безнаказанно и при поддержке принадлежащих вам правоохранителей и спецслужб срывает общенациональное мероприятие и праздник миллионов людей", — прокомментировал Портнов на своей странице в Facebook.

Также Портнов назвал Порошенко врагом Украины, которого праздник Победы никак не касается.

"Думаю, в эти дни вам и вашим сторонникам лучше вообще сразу надевать немецкую форму, чтоб не прятаться за витиеватыми высказываниями и неясными формулировками. Вы — враги нашей страны и этот праздник вас не касается. Вам пришло время думать о капитуляции и Нюрнбергском процессе", — подытожил юрист.