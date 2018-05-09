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    Националисты наступают. Пикет под зданием "Интера" из-за Дня Победы

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (328)

    (обновлено: )883119
    Националисты проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала "Интер" в связи высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы. Кадры выложены на странице "Нацкорпуса" в Facebook.
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    "Началась акция "Национального Корпуса" совместно с "Национальными дружинами" под стенами телеканала "Интер" в связи со скандальным телесюжетом, посвященном Дню Победы", — говорится в сообщении партии в Facebook.

    Смотрите также: Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

    Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.

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