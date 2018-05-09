Националисты наступают. Пикет под зданием "Интера" из-за Дня Победы

"Началась акция "Национального Корпуса" совместно с "Национальными дружинами" под стенами телеканала "Интер" в связи со скандальным телесюжетом, посвященном Дню Победы", — говорится в сообщении партии в Facebook.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.