Скандал вокруг "Интера". Нардеп пожаловалась на "антиукраинскую пропаганду"

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать оценку заявлению ведущих телеканала "Интер" на концерте ко Дню Победы.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.

"Прошу Национальный совет и вас (главу регулятора – Ред.) лично принять все возможные меры для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире, а также предоставить мне следующую информацию… Какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала "Интер"?" — написала Гопко в четверг на своей странице в Facebook.

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Она также призвала Нацсовет предложить законодательные изменения, необходимые "для надежной защиты украинского теле- и радиопространства".