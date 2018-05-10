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    Скандал вокруг "Интера". Нардеп пожаловалась на "антиукраинскую пропаганду"

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (49)

    (обновлено: )756022
    Анна Гопко призвала Нацсовет пресечь антиукраинскую пропаганду в телеэфире, а также предоставить информацию, какие планируются действия для прекращения антиукраинской деятельности "Интера".
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать оценку заявлению ведущих телеканала "Интер" на концерте ко Дню Победы.

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    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.

    "Прошу Национальный совет и вас (главу регулятора – Ред.) лично принять все возможные меры для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире, а также предоставить мне следующую информацию… Какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала "Интер"?" — написала Гопко в четверг на своей странице в Facebook.

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    Она также призвала Нацсовет предложить законодательные изменения, необходимые "для надежной защиты украинского теле- и радиопространства".

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