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    Пикет "Интера": полиции существенно больше, чем националистов

    (обновлено: )32612
    В настоящее время о главного офиса телеканала "Интер" находятся 150 правоохранителей, участие в акции принимают около 100 человек, сообщили в полиции.
    Пикет Интера: полиции существенно больше, чем националистов
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полиция продолжает обеспечивать порядок у телеканала "Интер", сообщает в среду вечером отдел коммуникации полиции Киева.

    В настоящее время на месте находятся 150 правоохранителей, участие в акции принимают около 100 человек, уточнили в полиции.

    "Каждый имеет право мирным путем выражать свое мнение. Задача полиции — не допустить провокаций и конфликтов", — прокомментировал ситуацию начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

    "Национальный корпус" в facebook
    Полиция под офисом "Интера" в Киеве

    Смотрите также: Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикалы начали пикет у двух офисов "Интера" в Киеве в среду, они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент".

    Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.

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