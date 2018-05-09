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    В здание телеканала "Интер" в Киеве бросили "коктейль Молотова"

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    Погромы и нападения радикалов в Украине (286)

    (обновлено: )22401
    Офис телеканала "Интер" на улице Дмитриевской с самого утра 9 мая пикетировали члены "Национального корпуса", отдельный митинг проходил на улице Бульварно-Кудрявской, возле админздания канала.
    Активисты бросили в админздание телеканала Интер коктейль Молотова
    Вести

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Активисты на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание Национальных информационных систем, в котором находится администрация телеканала "Интер", после чего начали расходиться, сообщают "Вести".

    Отрывок концерта к 9 мая на телеканале Интер. Видео
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    Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    "Ближе к девяти часам вечера протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько файеров. После этого в ход пошел коктейль "Молотова", который также кинули на ступеньки. Огонь сразу же принялись тушить полицейские, а протестующие — расходиться", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

    На акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 Мая собрались в основном представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди". Всего их пришло около 30 человек. По состоянию на 22.30 на улице все спокойно, а участники акции разошлись.

    Вести
    Активисты бросили в админздание телеканала "Интер" "коктейль Молотова"

    Отметим, что на соседней улице, Дмитриевской, офис "Интера" пикетировали представители "Национального корпуса". Они блокировали вход в здание, а также разрисовали и обклеили его фасад различными надписями и стикерами.   

    Вести
    Митинг под зданием телеканала "Интер" в Киеве

    Очередной скандал вокруг "Интера" разгорелся накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В сети появился отрывок праздничного концерта к 9 Мая, в котором звучала резкая критика процесса декоммунизации в Украине. Концерт вышел в эфире телеканала веером в среду. 

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