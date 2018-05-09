В здание телеканала "Интер" в Киеве бросили "коктейль Молотова"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Активисты на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание Национальных информационных систем, в котором находится администрация телеканала "Интер", после чего начали расходиться, сообщают "Вести".

"Ближе к девяти часам вечера протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько файеров. После этого в ход пошел коктейль "Молотова", который также кинули на ступеньки. Огонь сразу же принялись тушить полицейские, а протестующие — расходиться", — говорится в сообщении.

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На акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 Мая собрались в основном представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди". Всего их пришло около 30 человек. По состоянию на 22.30 на улице все спокойно, а участники акции разошлись.

Вести Активисты бросили в админздание телеканала "Интер" "коктейль Молотова"

Отметим, что на соседней улице, Дмитриевской, офис "Интера" пикетировали представители "Национального корпуса". Они блокировали вход в здание, а также разрисовали и обклеили его фасад различными надписями и стикерами.

Вести Митинг под зданием телеканала "Интер" в Киеве

Очередной скандал вокруг "Интера" разгорелся накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В сети появился отрывок праздничного концерта к 9 Мая, в котором звучала резкая критика процесса декоммунизации в Украине. Концерт вышел в эфире телеканала веером в среду.