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    Анна Гопко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
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    Флаг Польши
    Табу на Бандеру. В Раде отреагировали на решение Сената Польши
    08:06 01.02.2018
    2797Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Анна Гопко считает, что Польша "от локомотива и образца демократии в Центрально-Восточной Европе скатывается к шовинистическому диктату политики над исторической правдой.
    Ситуация под Верховной Радой в ночь на среду, 18 октября
    В Раде сообщили о вариантах размещения миротворцев в Донбассе
    13:30 10.11.2017
    1145Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко прокомментировала предложения США по введению миротворцев в Донбасс.
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    "Абсурд и давление". В Раде ответили на угрозы Венгрии
    14:50 26.09.2017
    3003Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Все заявления о нарушении прав венгров являются "абсолютно абсурдными, они являются своеобразным давлением, вмешательством во внутренние дела" Украины, сказала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в понедельник провел встречу с вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов
    Нардепы рассказали, что обсуждалось на встрече с Волкером
    14:48 24.07.2017
    685
    Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что общение с Куртом Волкером было плодотворным.
    Анна Гопко
    Медведчук не должен представлять Киев в подгруппе по Донбассу - нардеп
    12:48 22.05.2017
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    По мнению главы комитета Рады по иностранным делам Анны Гопко, лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук пропагандирует в Украине "русский мир".
    Казнь НАБУ под Радой
    Перформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ 
    12:09 16.05.2017
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    Активисты Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина, Совета общественного контроля при НАБУ и нардепы Анна Гопко, Егор Соболев, Мустафа Найем устроили перформанс под Радой.
    Анна Гопко
    В Раде просят американцев не уменьшать помощь Украине
    23:39 27.04.2017
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    Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что безопасность и успех Украины "лежит в плоскости стратегических интересов США".
    Верховная Рада. Архивное фото
    В Раде возмущены заявлением посла ФРГ о выборах в Донбассе
    15:29 07.02.2017
    1137Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Как заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит минским соглашениям.
    Анна Гопко
    Гопко: Украине нужно пересмотреть более 350 соглашений с РФ
    16:53 30.11.2016
    6698Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Гопко отметила, что "база всех соглашений с Россией, подписанных за 25 лет независимости, требует полной ревизии для аннулирования всех договоренностей, которые представляют угрозу для национальной безопасности".
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Минск могут лишить статуса переговорной площадки по Донбассу
    14:21 28.11.2016
    650"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как пояснила нардеп Анна Гопко, причиной решения может стать попытка Белоруссии заблокировать обсуждение резолюции по положению с правами человека в Крыму и городе Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН 15 ноября.
    Анна Гопко
    Люди, пострадавшие от конфликта в Донбассе, помогут его вернуть - Гопко
    13:23 01.11.2016
    1343Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат Анна Гопко заявила, что люди, которые пострадали от событий в Донбассе, могут стать инструментом для его возвращения.
    Верховная Рада Украины
    Рада обратится в ЕС по рискам строительства газопроводов в обход Украины
    16:18 31.10.2016
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    Анна Гопко напомнила, что Еврокомиссия приняла решение увеличить поставки российского газа через газопровод Opal по дну Балтийского моря до 2030 года на 40%.
    Флаги Евросоюза и Украины
    Британский exit: Украина все еще мечтает попасть на "Титаник"
    09:16 29.06.2016
    4685Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Когда умный человек совершает ошибку, он ее старается исправить. Глупец же становится заложником своих ошибок, с ослиным упорством настаивая на них.
    Анна Гопко
    РФ усилит давление на Европу из-за выхода Великобритании из ЕС - нардеп
    09:57 24.06.2016
    726Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По мнению внефракицонного народного депутата Анны Гопко, символом сильного и единого евроатлантического мира в условиях современного мира будет оставаться НАТО.
    Анна Гопко
    Гопко об итогах референдума в Голландии: виновата псевдоевроинтеграция
    23:38 06.04.2016
    1546Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По мнению народного депутата Верховной Рады Анны Гопко, Киев истощил Европу требованиями безвизового режима, а в Голландии хорошо известно о коррупции в Украине.
    Флаг Украины на фоне герба России
    Гопко о разрыве дипотношений с РФ: популизм и безответственность
    13:53 31.03.2016
    1339
    По мнению народного депутата Анны Гопко, разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией крайне невыгоден Украине. При этом она добавила, что "всегда нужно выходить из позиции плюсов".
    Анна Гопко
    Мнение Европы о членстве Украины в ЕС изменится при успехе реформ - Рада
    14:06 04.03.2016
    401Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Внефракционный депутат парламента Анна Гопко отметила, что мир дает Украине сигнал, что внутренние скандалы никого не интересуют, важен результат проведенных реформ.
    Анна Гопко
    Украинские вопросы уже не значатся в глобальной повестке дня - Гопко
    02:08 17.02.2016
    226Мюнхенская конференция по безопасности
    Как заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, "в этом году нам очень важно, чтобы мы и далее продолжали в мире популяризировать Украину".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Нардепов, исключенных из фракции "Самопомич", вызвали на допрос в ГПУ
    00:50 05.09.2015
    172Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
    Гопко комментирует свой уход из Самопомичи. Видео
    Гопко комментирует свое исключение из "Самопомичи" 
    09:09 01.09.2015
    452Судебная и конституционная реформы в Украине
    Народный депутат Анна Гопко, которую исключили из фракции "Самопомичи", обвинила партию в популизме и авторитаризме. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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