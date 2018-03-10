Все заявления о нарушении прав венгров являются "абсолютно абсурдными, они являются своеобразным давлением, вмешательством во внутренние дела" Украины, сказала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.
Гопко отметила, что "база всех соглашений с Россией, подписанных за 25 лет независимости, требует полной ревизии для аннулирования всех договоренностей, которые представляют угрозу для национальной безопасности".
Как пояснила нардеп Анна Гопко, причиной решения может стать попытка Белоруссии заблокировать обсуждение резолюции по положению с правами человека в Крыму и городе Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН 15 ноября.
Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".