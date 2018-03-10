Народный депутат Виктория Пташник в эфире "ГС" объяснила, что новый законопроект облегчит жизнь малому и среднему бизнесу, он устраняет административные барьеры для экспорта услуг, а инвойс теперь признается первичным документом.
Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
Обнищание населения, заставившее выйти на улицы даже тех, кто до последнего терпит лишения, тревожит депутатов Верховной Рады лишь от части. Пока народ едва сводит концы с концами, народные избранники готовятся к новым баталиям за места во власти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".