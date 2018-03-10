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    Виктория Пташник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Народный депутат Виктория Пташник
    Зарплата депутатам начисляется необъективно - Пташник
    15:27 18.01.2017
    203Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам народного депутата Виктории Пташник, для большинства парламентариев заработная плата не является единственным средством существования.
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    Что проголосовали депутаты? Административные барьеры и экспорт услуг
    09:20 13.07.2016
    349
    Народный депутат Виктория Пташник в эфире "ГС" объяснила, что новый законопроект облегчит жизнь малому и среднему бизнесу, он устраняет административные барьеры для экспорта услуг, а инвойс теперь признается первичным документом.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Нардепов, исключенных из фракции "Самопомич", вызвали на допрос в ГПУ
    00:50 05.09.2015
    172Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
    Верховная Рада. Архивное фото
    "Самопомич" исключила пятерых нардепов, одобривших децентрализацию
    16:01 31.08.2015
    325Судебная и конституционная реформы в Украине
    Решение касается Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко. Именно они проголосовали за внесение изменений в Основной закон в части децентрализации.
    Конституция Украины
    Никакой легализации ДНР и ЛНР в изменениях в Конституцию нет – депутат
    11:53 31.08.2015
    267Судебная и конституционная реформы в Украине
    По мнению народного депутата Виктории Пташник, разговоры о том, что новая редакция Конституции Украины легализует непризнанные республики, являются откровенной ложью.
    Мэр Львова Андрей Садовый. Архивное фото
    Нардепы ничего не знают о подкупе, о котором заявил Садовый
    01:54 30.08.2015
    309Судебная и конституционная реформы в Украине
    В субботу Андрей Садовый заявил, что перед голосованием в парламенте за изменения в Конституции по децентрализации народным депутатам от его партии предлагали деньги и должности.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Вместо дискуссии по Конституции нам показали шоу - депутат
    14:40 16.07.2015
    773Судебная и конституционная реформы в Украине
    По мнению народного депутата фракции "Самопомич", члена Конституционной комисии Виктории Пташник, принятие проекта изменений в Конституцию Украины стало частью политических игр.
    Конституция Украины. Архивное фото
    Проект изменений в Конституцию еще не окончателен - депутат
    14:05 30.06.2015
    102
    По мнению члена Конституционной комиссии Виктории Пташник, большинство выводов политиков и политических экспертов касаемо будущих изменений в Основной закон страны пока преждевременны.
    Депутаты в зале заседаний Верховной Рады. Архивное фото
    Какие шахтеры - пиар дороже. Депутаты далеки от проблем общества
    19:11 23.04.2015
    951Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Обнищание населения, заставившее выйти на улицы даже тех, кто до последнего терпит лишения, тревожит депутатов Верховной Рады лишь от части. Пока народ едва сводит концы с концами, народные избранники готовятся к новым баталиям за места во власти.
    Потасовка в Верховной Раде 22 апреля 2015 года
    Депутаты коалиции занимаются самопиаром - Пташник
    13:51 23.04.2015
    101
    По мнению народного депутата, некоторые политические силы больше заботятся о своих рейтингах, чем о проблемах простых людей.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    Украина может не выдержать введения военного положения - депутат
    14:32 06.02.2015
    716
    Народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Пташник считает, что Украина может не выдержать военного положения, введение которого не исключает президент Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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