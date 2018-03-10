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    Дмитрий Добродомов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Дмитрий Добродомов о формуле Роттердам+. Видео
    Нардеп "поплыл" в прямом эфире после вопроса о цене угля 
    00:19 30.01.2018
    1279Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Во время прямого эфира политолог Кирилл Сазонов поинтересовался у внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова о конечной цене угля по формуле "Роттердам +".
    Заседание Верховной рады Украины
    Закон по Донбассу содержит норму для обжалования его в КСУ - нардеп
    12:27 18.01.2018
    505Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Народный депутат Украины Дмитрий Добродомов рассказал в кулуарах парламента, что в законе о реинтеграции Донбасса заложена основа для обжалования его в Конституционном суде Украины.
    Верховная Рада
    Некоторые нардепы ходят в Верховную Раду с оружием - Добродомов
    03:56 17.01.2017
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    По словам внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова, в здании парламента есть специальные шкафчики для хранения оружия, и некоторые из народных избранников ими пользуются.
    Верховная Рада Украины
    Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже
    18:11 05.01.2017
    2358Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
    Дмитрий Добродомов. Архивное фото
    Украина ничего не потеряет от выхода из состава СНГ – Добродомов
    03:49 11.11.2016
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    Народный депутат Дмитрий Добродомов заявил в эфире Голоса Столицы, что в случае выхода из СНГ Украина ничего не потеряет, поскольку Содружества, по сути, уже нет.
    Дмитрий Добродомов. Архивное фото
    Банковой были выгодны "карманные" судьи - Добродомов
    14:11 29.09.2016
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    По словам народного депутата Дмитрия Добродомова, процедуру увольнения судей преднамеренно назначили на последний день, когда можно отправить их в отставку.
    Флаг Украины
    Обзор блогосферы: в Украине вводится мощнейшая цензура
    18:34 10.09.2016
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    Экономика страны, падение гривны, скандал вокруг "Интера". И не только эти события - самые обсуждаемые на минувшей неделе. Агентство РИА Новости Украина подготовило обзор блогов.
    Люди в резиденции Виктора Януковича Межигорье
    Комендант "Межигорья" и миф о "золотом батоне" Януковича
    13:41 17.05.2016
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    Сегодня стараются оболванить народ, отвлечь внимание людей на какой-то золотой унитаз или батон, а государство тем временем разворовывается на сотни миллиардов долларов, заявил комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.
    Муляж золотого батона. Архивное фото
    Прокуратура закрыла дело об исчезновении ценностей из Межигорья
    15:35 16.05.2016
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    Уголовное производство об исчезновении ценностей из Межигорья, в том числе и знаменитого "символа" коррупции - "золотого батона", закрыли еще в начале декабря прошлого года по причине "отсутствия состава преступления", сообщил депутат.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    ГПУ подозревает Яценюка в получении взятки в $3 млн - Добродомов
    21:28 12.04.2016
    3679Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В сообщении говорится, что уголовное дело возбуждено 15 марта и продолжается до сих пор. Также сообщается, что в рамках данного уголовного дела подозрения никому не предъявлены.
    Кабинет министров Украины
    Депутат: следующий шаг - отставка всего Кабмина
    14:11 03.02.2016
    428Перезагрузка правительства по-украински
    По мнению народного депутата Дмитрия Добродомова, точечное формирование правительства, которое планируют осуществить в "Блоке Петра Порошенко", не выдерживает никакой критики.
    Наталия Яресько и Кристин Лагард
    Работа Яресько сводится к получению кредитов – Добродомов
    13:38 29.01.2016
    791Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    По словам народного депутата Дмитрия Добродомова, пятничное общение членов правительства с депутатами Верховной Рады превратилось в обыкновенную профанацию.
    Андрей Тетерук пьет воду в зале Верховной Рады 6 ноября 2015 г
    За Тетерука должен ответить "Народный фронт" - депутат
    12:11 06.11.2015
    270Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    По мнению народного депутата Дмитрия Добродомова, фракция "Народного фронта" не может позволить себе отмалчиваться и покрывать позорные действия Андрея Тетерука в отношении Александры Кужель.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    Аваков игнорирует заседания антикоррупционного комитета - нардеп
    03:11 29.06.2015
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    По словам секретаря антикоррупционного комитета Верховной Рады Дмитрия Добродомова, министр внутренних дел не только игнорирует заседания комитета, но и хамит в ответ на приглашения их посетить.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Минюсту не удалось вернуть в Украину верховенство права - депутат
    12:27 22.05.2015
    316Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Секретарь комитета по противодействию и предотвращения коррупции Дмитрий Добродомов считает, что глава Минюста Павел Петренко не справляется с возложенными на него обязанностями.
    И.о.главы администрации и.о.президента Украины Сергей Пашинский
    Пашинский подал в суд на Соболева и Добродомова
    19:28 20.05.2015
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    Народный депутат Сергей Пашинский подал иск в суд против своих коллег, народных депутатов от фракций "Батькивщина" и "Блока Петра Порошенко" за обвинения в коррупционных сделках.
    Сергей Бочковский. Архивное фото
    Правосудие для всех? Арестованные чиновники благополучно вышли под залог
    18:03 16.05.2015
    520Дело Ефремова. Первый пошел?
    Арсений Яценюк обратился к парламенту с просьбой расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро. В комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции главе правительства советуют не заниматься пиаром.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков
    К Авакову накопилось много вопросов - депутат
    12:46 15.05.2015
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    Один из инициаторов постановления об увольнении главы министерства внутренних дел Арсена Авакова считает, что глава МВД не сумел добиться на своем посту должных результатов.
    Депутаты в зале заседаний Верховной Рады. Архивное фото
    Какие шахтеры - пиар дороже. Депутаты далеки от проблем общества
    19:11 23.04.2015
    951Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Обнищание населения, заставившее выйти на улицы даже тех, кто до последнего терпит лишения, тревожит депутатов Верховной Рады лишь от части. Пока народ едва сводит концы с концами, народные избранники готовятся к новым баталиям за места во власти.
    Заседание новоизбранной Верховной Рады Украины
    Коалиция попала в зону турбулентности - депутат
    13:03 23.04.2015
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    Плодотворной работе парламентского большинства, по мнению представителя пропрезидентской силы в Верховной Раде Дмитрия Добродомова, мешают узкопартийные интересы, которые ставятся выше государственных.
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