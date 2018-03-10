Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
Сегодня стараются оболванить народ, отвлечь внимание людей на какой-то золотой унитаз или батон, а государство тем временем разворовывается на сотни миллиардов долларов, заявил комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.
Уголовное производство об исчезновении ценностей из Межигорья, в том числе и знаменитого "символа" коррупции - "золотого батона", закрыли еще в начале декабря прошлого года по причине "отсутствия состава преступления", сообщил депутат.
Арсений Яценюк обратился к парламенту с просьбой расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро. В комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции главе правительства советуют не заниматься пиаром.
Обнищание населения, заставившее выйти на улицы даже тех, кто до последнего терпит лишения, тревожит депутатов Верховной Рады лишь от части. Пока народ едва сводит концы с концами, народные избранники готовятся к новым баталиям за места во власти.
Плодотворной работе парламентского большинства, по мнению представителя пропрезидентской силы в Верховной Раде Дмитрия Добродомова, мешают узкопартийные интересы, которые ставятся выше государственных.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".