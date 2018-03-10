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    Виктор Кривенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Два нардепа покинули фракцию Порошенко в Раде - СМИ
    18:32 21.12.2017
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    Сообщается, что президентскую фракцию "Блок Петра Порошенко" в Раде покинули парламентарии Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.
    Народный депутат Виктор Кривенко
    В бюджете-2017 нет четких инструментов экономического развития - нардеп
    10:22 17.10.2016
    132Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Виктор Кривенко в эфире "ГС" отметил, что в проекте госбюджета на 2017 год не заложено финансирование ни кредитно-экспортного агентства, ни развития транспортной инфраструктуры.
    Аграрии
    Украинские налоги выдерживает только агросырьевая отрасль - депутат
    20:56 19.09.2016
    181Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Депутат Виктор Кривенко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что нынешнее налоговое давление почти никто, кроме агросырьевой отрасли не выдерживает.
    Гривны
    Бюджет-2017. Кривенко о самых противоречивых статьях расходов
    13:03 17.09.2016
    873Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Заместитель председателя Бюджетного комитета ВР Виктор Кривенко и экономист Александр Царук в эфире "ГС" прокомментировали реалистичность госбюджета на следующий год и спрогнозировали, какие статьи могут быть самыми противоречивыми.
    Народный депутат Виктор Кривенко
    Лучше бюджет под елку, чем полное отсутствие бюджета - депутат Кривенко
    17:03 12.09.2016
    153Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Народный депутат, заместитель главы Бюджетного комитета ВР Виктор Кривенко в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, почему бюджет на следующий год не смогут принять раньше середины ноября.
    Кабинет министров Украины
    Бюджет 2017 будет принят не раньше ноября - Кривенко
    14:37 12.09.2016
    130Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Народный депутат Виктор Кривенко отметил, что лучше правительство подаст проект бюджета на 2017 год позже на несколько недель, чем на следующий день после подачи заберет его на доработку.
    Тарифный протест под Кабмином
    Кривенко: на долги, силовые ведомства и социалку пойдут 90% бюджета-2017
    14:29 12.09.2016
    289Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам заместителя председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Виктора Кривенко, при формировании бюджета на 2017 год правительство ограничено в доходах, поэтому основное внимание будет уделено трем основным статьям.
    Верховная Рада
    Фракция БПП пополнилась еще двумя "тушками"
    10:29 31.03.2016
    1050Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил Сергей Лещенко, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко не поставил на голосование вопрос, кто против решения включения во фракцию бывших членов "Самопомичи" Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Эксперт рассказал о политическо-лоббистском тандеме в служебной проверке Касько
    20:03 12.10.2015
    143Слабость силовиков Украины
    И Татьяна Чорновол, и Виктор Кривенко являются представителями одной группы. Это группа Пашинского в рамках политической команды "Народный фронт", заявил член правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Нардепов, исключенных из фракции "Самопомич", вызвали на допрос в ГПУ
    00:50 05.09.2015
    172Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
    Верховная Рада. Архивное фото
    "Самопомич" исключила пятерых нардепов, одобривших децентрализацию
    16:01 31.08.2015
    325Судебная и конституционная реформы в Украине
    Решение касается Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко. Именно они проголосовали за внесение изменений в Основной закон в части децентрализации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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