Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Виктор Кривенко в эфире "ГС" отметил, что в проекте госбюджета на 2017 год не заложено финансирование ни кредитно-экспортного агентства, ни развития транспортной инфраструктуры.
Заместитель председателя Бюджетного комитета ВР Виктор Кривенко и экономист Александр Царук в эфире "ГС" прокомментировали реалистичность госбюджета на следующий год и спрогнозировали, какие статьи могут быть самыми противоречивыми.
По словам заместителя председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Виктора Кривенко, при формировании бюджета на 2017 год правительство ограничено в доходах, поэтому основное внимание будет уделено трем основным статьям.
Как сообщил Сергей Лещенко, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко не поставил на голосование вопрос, кто против решения включения во фракцию бывших членов "Самопомичи" Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.
И Татьяна Чорновол, и Виктор Кривенко являются представителями одной группы. Это группа Пашинского в рамках политической команды "Народный фронт", заявил член правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".