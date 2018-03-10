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    Остап Еднак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Остап Еднак. Архивное фото
    Депутат: Украина будет зависима от атомной энергетики еще 18 лет
    14:31 26.04.2017
    534Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Народный депутат Остап Еднак заявил, что Украине стоит поторопиться с планами по хранению ядерных отходов, поскольку Россия может в любой момент отказаться от хранения отходов Ровенской и Хмельницкой АЭС.
    Заготовка леса. Архивное фото
    Еднак: отмена моратория на экспорт леса - требование ЕС
    05:59 26.10.2016
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    Народный депутат Остап Еднак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в вопросе отмены моратория на экспорт леса правительство Украины придерживается слабой позиции.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Нардепов, исключенных из фракции "Самопомич", вызвали на допрос в ГПУ
    00:50 05.09.2015
    172Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
    Верховная Рада. Архивное фото
    "Самопомич" исключила пятерых нардепов, одобривших децентрализацию
    16:01 31.08.2015
    325Судебная и конституционная реформы в Украине
    Решение касается Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко. Именно они проголосовали за внесение изменений в Основной закон в части децентрализации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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