Народный депутат Остап Еднак заявил, что Украине стоит поторопиться с планами по хранению ядерных отходов, поскольку Россия может в любой момент отказаться от хранения отходов Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".