На последнем в нынешнем году заседании Верховной Рады не обошлось без драк. Так, в стенах сессионного зала произошла потасовка между депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и его внефракционным коллегой Михаилом Головко.
Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
Как сообщил Сергей Лещенко, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко не поставил на голосование вопрос, кто против решения включения во фракцию бывших членов "Самопомичи" Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.
Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".