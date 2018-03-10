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    Павел Кишкарь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Два нардепа покинули фракцию Порошенко в Раде - СМИ
    18:32 21.12.2017
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    Сообщается, что президентскую фракцию "Блок Петра Порошенко" в Раде покинули парламентарии Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.
    Драка между народными депутатами в Раде 23 декабря 2016 года
    Рада отметилась дракой на последнем заседании уходящего года 
    14:23 23.12.2016
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    На последнем в нынешнем году заседании Верховной Рады не обошлось без драк. Так, в стенах сессионного зала произошла потасовка между депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и его внефракционным коллегой Михаилом Головко.
    Драка между народными депутатами в Раде 23 декабря
    Кишкар vs Головко: драка в Раде 
    14:15 23.12.2016
    865Год 2016, прощай! Итоги
    В пятницу народные депутаты Павел Кишкар от "Блок Петра Порошенко" и внефракционный Михаил Головко подрались на заседании Верховной Рады.
    Заседание Верховной Рады
    Принятием госбюджета Рада сохранила финансовую децентрализацию - нардеп
    10:12 21.12.2016
    319Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    У некоторых политических сил имеются опасения относительно невыполнения бюджетов местных органов власти и объединенных общин, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Павел Кишкар.
    Павел Кишкарь
    Нардеп Кишкар заявил, что выиграл в лотерею 1,2 млн гривен
    15:59 07.07.2016
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    Павел Кишкар заявил, что у него есть возможность "пользоваться собственной системой математической", однако его выигрыш в лотерею в минувшем году был задекларирован.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Есть такая выгодная профессия - Родину защищать. Комбат-батяня-миллионер
    18:37 05.05.2016
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    Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
    Верховная Рада
    Фракция БПП пополнилась еще двумя "тушками"
    10:29 31.03.2016
    1050Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил Сергей Лещенко, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко не поставил на голосование вопрос, кто против решения включения во фракцию бывших членов "Самопомичи" Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Нардеп: ВР на этой неделе не рассмотрит отмену голосования по отставке Кабмина
    10:25 18.02.2016
    377Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Внефракционный депутат Павел Кишкар сомневается, что постановления об отмене результатов голосования парламента 16 февраля успеют пройти процедуру рассмотрения.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Нардеп Кишкар об отставке Кириленко
    13:28 18.12.2015
    301Громкие отставки и назначения в Украине
    В ВР зарегистрирован проект постановления об отставке вице-премьера – министра культуры Вячеслава Кириленко. Нардеп Павел Кишкар отметил, что у министра отсутствует системное видение культуры.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Нардепов, исключенных из фракции "Самопомич", вызвали на допрос в ГПУ
    00:50 05.09.2015
    172Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты должны прибыть в орган предварительного расследования для дачи показаний по обстоятельствам, изложенным в заявлении мэра Львова Андрея Садового о подкупе депутатов в обмен на голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
    Верховная Рада. Архивное фото
    "Самопомич" исключила пятерых нардепов, одобривших децентрализацию
    16:01 31.08.2015
    325Судебная и конституционная реформы в Украине
    Решение касается Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко. Именно они проголосовали за внесение изменений в Основной закон в части децентрализации.
    Обмундирование украинского военного
    В Марьинке в бою ранены 30 военнослужащих - нардеп
    12:01 03.06.2015
    643Обстрелы на Донбассе
    Куратор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей утром в среду сообщил, что ополченцы ведут сильный артиллерийский обстрел в районе городов Марьинка и Красногоровка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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