В отношении ДНР и ЛНР депутат Игорь Лапин предлагает использовать словосочетание: "преступная организация, самопровозглашенная на территории Донецкой области", "преступная организация, самопровозглашенная на территории Луганской области".
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, правонарушителями оказались двое граждан Грузии, которые скрывались на окраине Луцка. Полицейские доставили их в Луцкий отдел полиции для проведения следственных действий.
Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".