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    Игорь Лапин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Стела на венгерском языке на Закарпатье
    Мы доиграемся до Закарпатской народной республики - депутат предупредил Гройсмана
    15:44 17.11.2017
    1492Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Игорь Лапин в Верховной Раде потребовал проверить губернатора Закарпатья Геннадия Москаля "на сепаратизм".
    Игорь Лапин
    "Майдан" Саакашвили. В прилегающих дворах раздают деньги за участие в акции - нардеп
    11:52 19.10.2017
    3132Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам народного депутата Сергея Лапина, среди митингующих под Верховной Радой хватает тех, кто совершенно не понимая смысла требований, пришел просто заработать денег.
    Верховная Рада Украины
    В Раде предлагают запретить публичное использование названий ДНР и ЛНР
    18:21 07.09.2016
    744Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В отношении ДНР и ЛНР депутат Игорь Лапин предлагает использовать словосочетание: "преступная организация, самопровозглашенная на территории Донецкой области", "преступная организация, самопровозглашенная на территории Луганской области".
    Наручники
    Полиция задержала иностранцев, напавших на народного депутата Лапина
    00:48 10.06.2016
    105Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщили в областном управлении Нацполиции, правонарушителями оказались двое граждан Грузии, которые скрывались на окраине Луцка. Полицейские доставили их в Луцкий отдел полиции для проведения следственных действий.
    Оружие. Архивное фото
    В Луцке расстреляли нардепа от "Народного фронта"
    16:44 09.06.2016
    3074Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Игорь Лапин сообщил, что двое неизвестных людей кавказской внешности пытались похитить из автомобиля сумку, а при попытке скрыться с места инцидента открыли огонь по нардепу.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Есть такая выгодная профессия - Родину защищать. Комбат-батяня-миллионер
    18:37 05.05.2016
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    Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
    Верховная Рада Украины
    Новая коалиция будет без "золотых голосов" - депутат
    08:55 07.04.2016
    363Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат от НФ Игорь Лапин в эфире радиостанции Голос Столицы подтвердил информацию о том, что 226 голосов на создание новой коалиции у политических сил Порошенко и Яценюка уже есть.
    Владимир Демчишин
    Демчишиным должно заняться СБУ - депутат Лапин
    13:59 19.03.2015
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    В "Народном фронте" считают министра энергетики и угольной промышленности Украины негодяем и подлецом. В Верховной Раде инициирован сбор подписей за отставку Владимира Демчишина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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