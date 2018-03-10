Ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба, избив присутствующего на стадионе нардепа от "Народного фронта" Юрия Березу. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.
Сегодня в Украине правят бал, а точнее, творят беспредел, многочисленные организованные преступные группировки. Впрочем, созданы они не из отпетых злодеев, а из ветеранов АТО. Одно плохо – бороться с ними никто не хочет.
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, конфликт в Кировоградской области - это как "срез перспективы украинского общества: наглядная демонстрация того, что нас ждет впереди".
Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
Проект закона о денонсации соглашения между Кабмином и правительством РФ о сотрудничестве во время осуществления совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской границе внес в Раду народный депутат Юрий Береза.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".