наверх
10.03.201809:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрий Береза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Памятник Затопленным кораблям в Севастопольской бухте. Архивное фото
    Нардеп назвал единственный способ возвращения Крыма Украине
    07:39 14.02.2018
    998
    По мнению народного депутата Юрия Березы, ВСУ стали "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Ультрас разбушевались. Массовая драка фанов и избиение нардепа 
    12:32 12.10.2017
    776
    Ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба, избив присутствующего на стадионе нардепа от "Народного фронта" Юрия Березу. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.
    Юрий Береза
    Депутатская кровь. Береза прокомментировал нападение ультрас "Днепра"
    05:32 12.10.2017
    3773
    По словам народного депутата Юрия Березы, на матче Второй лиги между ФК "Днепр" и СК "Днепр-1" присутствовали около 700 детей из сельских школ. Сам нардеп привел на матч годовалого внука.
    Конфликт Березы с Савченко. Видео
    Что вы "мелете"?: Береза и Савченко устроили перепалку из-за Донбасса 
    15:16 05.10.2017
    1524Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Народные депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза вступили в перепалку на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности. Видео ссоры опубликовал канал "112 Украина".
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области
    Атака на дом нардепа Березы. Полиция раскрыла детали
    21:15 26.09.2017
    1680Днепр, Львов: взрывные события
    Полиция сообщила, что 23 сентября злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в селе Чумаки Днепропетровской области, а позже - автомобиль Nissan. Фамилии не назывались.
    Зона АТО. Архивное фото
    Синдром АТО. Бойцы готовы перегрызть друг другу глотки
    11:18 06.07.2017
    3640Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Сегодня в Украине правят бал, а точнее, творят беспредел, многочисленные организованные преступные группировки. Впрочем, созданы они не из отпетых злодеев, а из ветеранов АТО. Одно плохо – бороться с ними никто не хочет.
    Золотарев: конфликт в Кировоградской области — срез перспектив для Украины. Видео
    Эксперт: конфликт в Кировоградской области — срез перспектив для Украины 
    05:10 03.07.2017
    1282Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, конфликт в Кировоградской области - это как "срез перспективы украинского общества: наглядная демонстрация того, что нас ждет впереди".
    Юрий Береза
    Нардеп пообещал устроить "Ночь длинных ножей" при реванше оппозиции
    15:16 25.05.2017
    1898
    Заглавы фракции "Народный фронт" Юрий Береза заявил, что Евромайдан закончился большой кровью, поэтому реванша оппозиционных сил не будет.
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции 
    17:48 17.03.2017
    527
    Народные депутаты на торжественное заседание Верховной Рады Украины пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".
    Юрий Береза
    Береза о Савченко: нет смысла находиться с ней даже в одном помещении
    13:01 12.12.2016
    2750Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как сообщил нардеп фракции "Народный фронт" Юрий Береза, комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне проведет заседание в среду, 14 декабря.
    Юрий Береза
    В "Народном фронте" потребовали расследовать поездки Савченко в Донбасс
    15:58 13.10.2016
    340Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как заявил Юрий Береза, Служба безопасности Украины должна своевременно выявлять и расследовать визиты украинских политиков и чиновников на неподконтрольные Киеву территории.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Есть такая выгодная профессия - Родину защищать. Комбат-батяня-миллионер
    18:37 05.05.2016
    3986
    Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
    Командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес и американский посол Джеффри Пайетт во время посещения полка Днепр-1
    Визит генерала США Ходжеса и посла Пайетта в полк "Днепр-1" 
    11:23 03.02.2016
    418
    Командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес и американский посол Джеффри Пайетт во вторник посетили Днепропетровск, где провели встречу с бойцами полка "Днепр-1".
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    ВСУ: пьянь и аватары
    15:45 02.10.2015
    6426Немирное перемирие на Донбассе.
    Пьянство в армии уже превратилось в катастрофические масштабы. Новобранцы и их командиры пьют в тылу и на передовой. Проблема есть, решений - нет.
    Юрий Береза. Архивное фото
    Законопроект о денонсации соглашения с РФ о контроле на границе внесен в ВР
    19:16 30.06.2015
    529
    Проект закона о денонсации соглашения между Кабмином и правительством РФ о сотрудничестве во время осуществления совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской границе внес в Раду народный депутат Юрий Береза.
    Заседание Верховной Рады
    Депутаты предлагают вернуть смертную казнь на время боевых действий
    17:29 22.06.2015
    664
    Один из авторов законопроекта Юрий Береза сообщил, что закон о легализации смертной казни будет действовать только на время ведения боевых действий.
    Полк Днепр-1 открыл свою базу в Днепропетровске
    Полк "Днепр-1" открыл свою базу в Днепропетровске 
    21:14 20.04.2015
    885Год АТО: причины и следствия
    Открывал базу первый командир "Днепра-1", нынешний народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза, который был одет в камуфляже образца НАТО.
    Юрий Беереза
    В Днепропетровске открыли базу полка "Днепр-1"
    15:52 20.04.2015
    182Год АТО: причины и следствия
    Планировалось, что торжественную ленточку должен был перерезать лично Верховный главнокомандующий – президент Украины Петр Порошенко, но глава государства так и не приехал.
    Президент Петр Порошенко представляет нового губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко
    Порошенко в Днепропетровске представил нового губернатора
    18:54 26.03.2015
    3538
    Президент приехал в Днепропетровск, чтобы представить нового главу местной облгосадминистрации Валентина Резниченко. Посетил мероприятие и экс-глава области Игорь Коломойский.
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с Игорем Коломойским в Администрации президента Украины перед тем, как подписать его заявление об отставке.
    Уход Коломойского: все только начинается
    19:44 25.03.2015
    4534Отставка Коломойского. Что дальше.
    После неожиданной ночной отставки Игоря Коломойского с должности губернатора Днепропетровщины в самом прифронтовом Днепропетровске мало что изменилось.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Памятник Затопленным кораблям в Севастопольской бухте. Архивное фото
    Нардеп назвал единственный способ возвращения Крыма Украине
    07:39 14.02.2018
    998
    По мнению народного депутата Юрия Березы, ВСУ стали "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.
    Все теги

    Персоны

    Организации