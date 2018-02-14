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    Нардеп назвал единственный способ возвращения Крыма Украине

    (обновлено: )446114
    По мнению народного депутата Юрия Березы, ВСУ стали "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.
    Памятник Затопленным кораблям в Севастопольской бухте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза считает, что украинские власти могут "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем. 

    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Нардеп заверил, что Вооруженные силы Украины стали "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.

    "Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет", — заявил политик в эфире 112 Украина.

    Он также добавил, что Минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы.

    Ранее Береза угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции "ночь длинных ножей" и требовал начать "поход ВСУ на Москву".

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