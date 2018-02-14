Нардеп назвал единственный способ возвращения Крыма Украине

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза считает, что украинские власти могут "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем.

Нардеп заверил, что Вооруженные силы Украины стали "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.

"Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет", — заявил политик в эфире 112 Украина.

Он также добавил, что Минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы.

Ранее Береза угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции "ночь длинных ножей" и требовал начать "поход ВСУ на Москву".