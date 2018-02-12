В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.
"Одиннадцатого февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
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По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Одессе сотрудники контрразведки задержали ополченца самопровозглашенной ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.