В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины Константина Давыденко (в центре) в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.