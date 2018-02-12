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    Фотоленты

    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

    (обновлено: )24280
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины Константина Давыденко (слева) в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины Константина Давыденко (слева) в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины Константина Давыденко (в центре) в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины Константина Давыденко (слева) в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Гражданин Украины Константин Давыденко (в центре), задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Гражданин Украины Константин Давыденко (слева), задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Гражданин Украины Константин Давыденко, задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины Константина Давыденко (слева) в Симферополе. Стоп-кадр с видео, предоставленное ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

    Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.

    "Одиннадцатого февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

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    По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

    Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Одессе сотрудники контрразведки задержали ополченца самопровозглашенной ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.

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