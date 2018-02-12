наверх
12.02.201819:49
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже в Крыму

    (обновлено: )11640
    По данным ФСБ, задержанный Константин Давыденко "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины" составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ.
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ
    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Лефортовский суд Москвы отправил под арест до 11 апреля задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыденко меру пресечение в виде заключения под стражу до 11 апреля", — огласила решение судья Елена Галиханова.

    Центр общественных связей ФСБ сообщил в понедельник, Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. По данным ведомства, Давыденко "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины" составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

    Читайте также: От скандала к скандалу: шпиономания или шпионофобия

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ