Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже в Крыму

РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыденко меру пресечение в виде заключения под стражу до 11 апреля", — огласила решение судья Елена Галиханова.
Центр общественных связей ФСБ сообщил в понедельник, Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. По данным ведомства, Давыденко "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины" составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".
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