Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже в Крыму

ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ Лефортовский суд Москвы отправил под арест до 11 апреля задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыденко меру пресечение в виде заключения под стражу до 11 апреля", — огласила решение судья Елена Галиханова.

Центр общественных связей ФСБ сообщил в понедельник, Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. По данным ведомства, Давыденко "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины" составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

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