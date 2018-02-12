наверх
12.02.201819:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Анонсирован визит делегации политиков из Германии и Австрии в Крым

    (обновлено: )20140
    Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что намерения посетить полуостров подтверждают представители ряда немецких политических партий.
    Визит немецкой делегации в Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Большая делегация депутатов Европарламента и бизнесменов из Германии и Австрии посетит Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

    По его словам, ожидается, что более 50 бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из Германии и Австрии будут участвовать в IV ЯМЭФ, который пройдет 19–21 апреля. Участники объединенной делегации двух стран ЕС станут почетными гостями форума.

    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

    "В участии в секции "Россия и Европа. Укрепляя сотрудничество" и пленарном заседании "Будущее мира" очень заинтересованы депутаты бундестага, которые впервые посетят российский Крым. Сейчас свои намерения подтверждают представители немецких политических партий "Альтернатива для Германии" и "Левые", а также парламентарии от "Австрийской партии свободы". Кроме того, мы ожидаем депутатов Европейского парламента", — сказал Назаров, слова которого приводит пресс-служба ЯМЭФ.

    Главной темой обсуждения в ходе визита станут снятие санкций и восстановление отношений России с Германией и Австрией. Представители деловых кругов намерены рассмотреть возможность реализации совместных проектов в различных секторах экономики, включая строительство, машиностроение, туризм. Участники планируют также обсудить религиозные вопросы, взаимодействие в области культуры, пообщаться с соотечественниками, живущими в Крыму.

    Напомним, немецкая делегация депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии" завершила свой недельный визит в Крым 9 февраля. Депутаты выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью РФ. Киев направил Берлину ноту протеста.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ