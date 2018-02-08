Тенюх о Крыме и Наливайченко о Майдане: сеанс саморазоблачения для власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Суд по делу о государственной измене Виктора Януковича все больше превращается в сеанс саморазоблачения нынешней, "постмайданной" власти. На прежних заседаниях уже успели наговорить много резонансных вещей министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Теперь очередь дошла и до экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. На суде он выступал как свидетель. Наливайченко заявил, что во время Евромайдана в 2013-2014 годах в Украину трижды приезжали большие группы генералов ФСБ РФ, а в Киеве им предоставляли доступ к правительственной связи. Также экс-глава СБУ сообщил, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году и то, как «на российские шевроны одевали украинскую форму".

Наливайченко также ответил на вопрос адвоката Януковича, почему во время расстрелов 20 февраля, когда было много пострадавших с обеих сторон, не пострадали нардепы и чиновники. По словам экс-главы СБУ, он присутствовал тогда на Майдане, но почему снайпер не выбрал целью его, не знает. Впрочем, добавил бывший чиновник, у снайперов были портреты людей, которых надо уничтожить.

"То, что были розданы портреты на уничтожение — я называю таких граждан. Дмитрий Ярош. Подтверждаю, был такой портрет у снайперов. Относительно других — пусть озвучивает Генпрокуратура во время обвинения, я надеюсь, что этот судебный процесс будет", — подытожил Наливайченко.

Не имели права

Параллельно экс-глава СБУ заявил, что 23-24 февраля 2014 года он и Арсен Аваков находились в Крыму, чтобы задержать Януковича — по словам Наливайченко, было мнение, что тот прячется на одной из госдач.

Но важно, что эти показания бывшего чиновника разбивают прежнюю картину, которую почти четыре года предлагала власть. По сути, если вечером 23 февраля Наливайченко и Аваков были убеждены, что Янукович — в Украине, значит, 22 февраля у Верховной Рады не было оснований отстранять его от должности за "самоустранение" и назначать Александра Турчинова "исполняющим обязанности".

Примечательно, что в таком случае у Наливайченко и Авакова не были оснований задерживать Януковича, действующего президента — возможно, тот просто поехал отдохнуть на госдаче.

Странные показания

Политолог Кость Бондаренко на своей странице в Facebook отметил одну важную деталь из выступления Наливайченко.

"Валентин Наливайченко говорит, что военное положение в Украине нужно было вводить еще 20 февраля 2014. Это можно расценивать как то, что Наливайченко был сторонником силового разгона Майдана? Напомню, что 20 февраля военное положение мог ввести только Янукович", — написал эксперт.

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на то, что на суде Наливайченко "(тот, который был куратором "Правого сектора", а Ярош — его официальным помощником)" заявил: он видел на Майдане российский спецназ, который прикрывал сверху российские шевроны украинской формой.

"Знаете, ну это уже даже не смешно. Как показали события в Крыму и на Донбассе, никто из русских там с шевронами и портретами Путина не бегал. Надевали просто защитную форму. А риторика Наливайченко осталась на уровне Майдана. Тут бы кто его самого о сотрудничестве с ЦРУ и "Правом секторе" поспрашивал…", — написал политаналитик.

Кто "сдал" Крым

Другой информационной бомбой стали откровения еще одного "экса" — бывшего министра обороны Игоря Тенюха. Адвокат Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на скан-копии протокола допроса Тенюха, сообщил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления было принято в ходе заседания СНБО 23 марта 2014 года по инициативе тогдашнего главы Администрации президента Сергея Пашинского и бывшего руководителя Нацгвардии Украины, а ныне министра обороны Степана Полторака.

Тенюх рассказал следователям ГПУ, что "после захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с пропозицией идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: "С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно".

Также он сообщил, что еще месяцем ранее, 28 февраля 2014 года, все предложения военных по обороне полуострова блокировались Арсением Яценюком, который «не даст Министру обороны развязать третью мировую войну".

"Это еще одно свидетельство, как фактически сдавался Крым и предавались его жители", — подытожил в протоколе допроса бывший глава Минобороны.

Ответ министра

Уже через несколько часов министр обороны Полторак, которого обвинил Тенюх, в ответ назвал эти слова ложью. По мнению Полторака, Тенюх был напуган и не разобрался в том, о чем говорил: "Потому что комментарий вообще неадекватный". Также Полторак усомнился в достоверности протоколов допроса Тенюха, в которых содержится обвинение военачальника в "сдаче Крыма".

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"На момент принятия решения по выводу военных формирований Вооруженных сил из Крыма я даже не был командующим Национальной гвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) я стал 27 октября 2014 года, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — заявил Полторак.