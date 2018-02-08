Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом

Фото Facebook "Национального корпуса"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Кому запрет, а кому — балаклавы

Лидер партии "Национальный корпус" и народный избранник Андрей Билецкий после шквала комментариев со стороны официальных лиц и общественности по проводу незаконности деятельности общественной организации "Национальные дружины" решил пролить свет на существование «общественников», разгуливающих в камуфляже и балаклавах.

В частности, по словам Билецкого, треть состава Нацдружин — это бывшие атошники, а преференции предоставляются спортсменам, бывшим полицейским. Также Билецкий уточнил, что теоретически, членом общественной организации можно быть с 14 лет при согласии родителей.

Наряду с этим, нардеп привел свою аргументацию на использование "нацдружинниками" балаклав. Напомним, что в 2015 году Киевсовет запретил общественным формированиям носить балаклавы в столице. Однако у Билецкого нашлись свои объяснения: в "Национальных дружинах" состоят люди, которые выехали либо из Крыма, либо с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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По его словам, менее 10% членов "Нацдружин" носят балаклавы (или шарфы — бафы), но у них для этого есть уважительная причина. "Огромное количество людей, я знаю это по "Азову", прячут лица даже в полку, потому что они из Крыма, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А у них там семьи", — пояснил Билецкий.

Он уточнил, что преференции в членстве в организации "Национальные дружины" предоставляются тем мужчинам, которые пришли с фронта.

Дружинники на улицах не просто так

После того как в конце января в центре Киева "Нацкорпус" принял присягу дружинников, а молодые люди из организации в масках и балаклавах появились в горсовете Черкасс, "помогая" принимать бюджет местным депутатам, на официальном уровне заговорили о незаконности действий "Нацдружин", а СМИ задались вопросом, кому выгодно существование организации.

Например, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что "Национальные дружины" могут охранять правопорядок только вместе с правоохранителями. По словам генпрокурора, любые военизированные или парамилитарные формирования незаконны, если они не являются общественными формированиями охраны правопорядка. Он считает, что нужно скорректировать закон и "внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или других охранных мероприятий исключительно в нарядах с патрульной полицией".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, с которым СМИ связывают непосредственно сам "Нацкорпус", также заявлял, что не позволит, "чтобы были структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные формирования".

"Еще раз повторюсь, в государстве Украина есть только одна монополия на применение силы — государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины. Все другие образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Одни одевают пионерские галстуки, другие камуфляж, третьи берут знамена и называют себя как хотят", — толковал Аваков.

А в пропрезидентском "Блоке Петра Порошенко" напомнили, что в Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает ответственность за создание незаконных вооруженных формирований, подобных "Нацдружинам". Нардеп Валерий Карпунцов уточнил, что речь идет также и об оружии: "Понятно, что публично это оружие никто не будет демонстрировать, а в нужный момент оно появится, начиная с охотничьего нарезного". В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обещал, что если так называемые "Национальные дружины" будут нарушать закон, то правоохранители будут привлекать к ответственности их организаторов.

Напомним, что РИА Новости Украина подробно писало о "Нацдружинах". В частности, о том, когда была создана организация, кто ее финансирует и что означает "украинский порядок" дружинников. Как заявлял основатель НД Игорь Михайленко, дружинники живут исключительно на пожертвования членов организации — кто сколько даст, нет фиксированной ставки, их не финансируют представители бизнеса. Также сообщалось, что к деятельности "Нацдружин" причастен министр юстиции Павел Петренко, который называл положительным явлением создания общественных объединений с целью помощи правоохранительным органам в обеспечении порядка.