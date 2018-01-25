Уже и Наливайченко с Аваковым агенты Кремля?

1 / 2 Украинское фото УНИАН

Павел Рудяков, эксперт

В начале, немного истории. Здания Верховного Совета Крыма и Совета министров АРК были захвачены неизвестными лицами в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года. 24-го в Крыму побывали только что назначенные новой киевской властью глава Службы безопасности Валентин Наливайченко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Проведя почти целый день на полуострове, поездив туда-сюда-обратно, они по вечеру спокойно отбыли в Киев. Никаких препятствий ни их передвижениям по крымской земле на автомобильном транспорте, ни прилету и вылету спецрейса, доставившего их в Крым, а затем переместившего назад в Киев, никто не чинил. С точки зрения законодательно закрепленной у нас с 2015 года нормы, согласно которой началом оккупации Крыма Россией следует считать день 20 февраля, вся эта ситуация выглядит, мягко говоря, несколько странно. Получается, что киевские "силовики" занимались какими-то своими "силовыми" делами на оккупированной территории, не только не встречая противодействия со стороны оккупантов, но даже не привлекая к себе ни малейшего внимания.

Степень "странности" ситуации с крымской "гастролью" Наливайченко и Авакова возросла после выступления последнего в качестве свидетеля на судебных слушаниях по делу о государственной измене Виктора Януковича. Министр заявил, что летал в Крым для того, чтобы, встретившись с беглым президентом, узнав, как у него дела и в каком он состоянии, предложить ему вернуться вместе с ними в Киев для последующего восстановления в должности. Эта интерпретация вступала в прямое противоречие с той, что предлагалась по горячим следам события, когда целью поездки объявлялся поиск Януковича с целью его ареста. На эту "мелочь", правда, у нас предпочли не обратить никакого внимания. А она, как представляется, важна. Если Крым с 20 числа оккупирован, то миссия Авакова 24-го должна была бы быть заведомо невыполнима. Оккупанты должны были бы сцапать его в тот самый момент, когда его министерский сапог ступил на захваченную ими крымскую землю. Не сцапали.

Теперь свидетельские показания в том же суде по тому же делу дал Анатолий Могилев. И "странность" стала еще более заметной. Бывший хозяин Крыма от "донецких" заявил, что, находясь в Крыму 24 февраля, Наливайченко с Аваковым не контактировали ни с ним, ни с кем бы то ни было из чиновников из крымских органов власти. Которые по состоянию дел на день визита были полностью легитимны и продолжали исполнять все свои функции в полном объеме. Такой демонстративный игнор со стороны киевских гостей мог бы быть вполне понятен в том случае, если бы они еще тогда знали, что Крым уже оккупирован. Тогда все логично: раз оккупация, то Могилев со товарищи, назначенные Киевом, уже никто, и звать их никак. Но если так, получается, что руководители Службы безопасности и МВД Украины находились в контакте с… оккупационными властями. Иначе как объяснить полнейшую свободу их прибытия в Крым, перемещения по территории полуострова и отбытия обратно в Киев?

Дальше – больше. Когда двое суток спустя после визита высоких чинов из столицы в Симферополе произошел захват административных зданий, по словам Могилева, от новой центральной власти не поступило никаких команд или указаний по поводу того, как руководству АРК реагировать на эту ситуацию. "Я передал эту информацию (о захвате зданий – Авт.) в Крымский главк (имеется в виду республиканское управление МВД – Авт.), разговаривал с кем-то из руководства АП, Сенченко или Пашинским, мы передали в СБУ Наливайченко видеозаписи по захвату зданий. После этого никаких вразумительных команд из Киева не поступало", – говорит Могилев. Если это так, то впору, обратившись к конспирологии, выстраивать цепочку фактов и событий следующим образом: глава СБУ и министр МВД съездили, зачем-то в оккупированный Крым, вскоре после их отъезда там начались массовые беспорядки с очень серьезными последствиями. Вопрос о том, какова роль визитеров в этих событиях, и нет ли прямой связи между их пребыванием в Крыму и захватом административных зданий, повисает в воздухе. Хотя почему повисает? Не повисает, а висит, причем, уже не первый год. В ожидании того, когда кто-нибудь сочтет нужным обратить на него внимание и объяснить, что к чему. Под девизом: contra spem spero.

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Впрочем, если не увлекаться конспирологией, то всем этим и другим загадкам можно дать очень простое и внятное объяснение: Наливайченко и Аваков, находясь в Крыму, не знали, что он оккупирован. Незнание, как известно, не освобождает от ответственности, но, по крайне мере, делает многие вещи понятными. А не знали, не ведали, потому что на судьбоносном заседании Верховной Рады 22 февраля ни слова, ни полслова ни об агрессии, ни об оккупации не звучало. Был "Майдан", была победа, были поверженные "януковичи" и лично злодей-"панда" Янукович. Кое-кто, конечно, уже бросал в сторону России косые взгляды, но делал это, в основном, молча, без криков и истерик. Оккупации не было. Ее придумали потом. А придумав, посчитали нужным узаконить. Такие, вот, дела. Выходит, правы те, кто советует в некоторых случаях или крестик снять, или трусы надеть.