Полторак списал обвинения Тенюха в "сдаче Крыма" на испуг

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак, обвиненный в принятии окончательного решения о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году, в комментарии телеканалу "112 Украина" назвал слова бывшего исполняющего обязанности министра обороны страны Игоря Тенюха ложью.

По мнению Полторака, Тенюх был напуган и не разобрался в том, о чем говорил: "Потому что комментарий вообще неадекватный". Также Полторак усомнился в достоверности протоколов допроса Тенюха, в которых содержится обвинение военачальника в "сдаче Крыма".

"На момент принятия решения по выводу военных формирований Вооруженных сил из Крыма я даже не был командующим Национальной гвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) я стал 27 октября 2014 года, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — заявил Полторак.

Комментируя вывод войск из Крыма, Полторак сказал: "Мое глубокое убеждение было и остается: если такое решение было принято — наши войска должны были выводиться из Крыма с высоко поднятой головой, на своей технике, со своим вооружением, с боевыми флагами, с документами, которые были в архивах".

"Только после того, как руководством страны было принято решение о выводе из Крыма всех силовых подразделений, этот приказ выполнили Национальная гвардия и я — как исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. Поэтому это чистая ложь господина Тенюха, если он об этом сказал", — добавил глава Минобороны.

Копию показаний Тенюха опубликовал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, который представляет интересы бывшего президента Украины в Оболонском суде Киева, где слушается дело о госзимене.