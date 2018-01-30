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    Общество

    Суд подтвердил отстранение адвокатов Януковича от дела о Майдане

    (обновлено: )635018
    Как сообщает пресс-служба адвокатской компании, в которой работают защитники Януковича, жалоба адвокатов была рассмотрена в Апелляционном суде без участия заявителей. Адвокатов не пригласили в зал судебных заседаний.
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева во вторник признал законным решение Печерского районного суда, который отстранил адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича от дела о гибели людей на Майдане в 2014 году.

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    Как сообщает пресс-служба адвокатской компании Aver lex, в которой работают защитники Януковича, жалоба адвокатов была рассмотрена в Апелляционном суде без участия заявителей. Адвокатов не пригласили в зал судебных заседаний.

    "Адвокаты сегодня прибыли в Апелляционный суд заблаговременно и полтора часа ждали начала заседания. Помощник судьи неоднократно сообщал адвокатам об отсутствии судьи, предлагая дождаться начала судебного заседания, а затем неожиданно появилось решение, которым постановление Печерского суда оставлено в силе. Суд вынес решение, не заслушав адвокатов", — приводит во вторник пресс-служба слова адвоката Виталия Сердюка.

    Адвокаты Януковича намерены обжаловать данное решение суда в кассационной инстанции.

    Печерский районный суд Киева в декабре принял решение об отстранении адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Данное решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Суд назначил государственного адвоката для соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела и обеспечения интересов подозреваемого. После этого суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и санкционировал заочное расследование дела.

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