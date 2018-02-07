Полторак и Пашинский решили вывести войска из Крыма - экс-глава Минобороны

Facebook Министерства обороны Украины

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято по инициативе тогдашних главы Администрации президента Сергея Пашинского и руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны), заявил во время допроса бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу Крыма состоялось 23 марта 2014 года.

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Копию показаний Тенюха опубликовал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, который представляет интересы бывшего президента Украины в Оболонском суде Киева, где слушается дело о госзимене.

Facebook Виталия Сердюка Показания бывшего главы Минобороны Игоря Тенюха по делу Виктора Януковича

"После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма", – говорится в опубликованных фрагментах протокола.

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