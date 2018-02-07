Генералы ФСБ трижды приезжали в Украину во время Евромайдана - Наливайченко

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во время Евромайдана в 2013-2014 годах в Украину трижды приезжали большие группы генералов ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщил в Оболонском райсуде столицы экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко во время показаний по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

"В декабре 2013 года в Украину приезжали тридцать российских генералов и офицеров ФСБ. После этого шесть (российских генералов — ред.), после этого семь", — сказал он.

По убеждению Наливайченко, генералы ФСБ приезжали в Украину по разрешению Януковича и экс-главы СБУ Александра Якименко.

"Они находились на антитеррористическом полигоне СБУ вблизи Киева в Пятихатках. Находились и работали. Доказательная база свидетельствует о том, что они находились в Киеве, в центральном аппарате, и, самое главное, — приезжают те офицеры и генералы, которые в ФСБ России отвечают за защиту конституционного строя Российской Федерации", — цитирует Укринформ Наливайченко.

Он добавил, что генералам ФСБ в Украине предоставили доступ к правительственной связи.

Кроме того, Наливайченко рассказал, что после присоединения Крыма руководство органов СБУ на полуострове напрямую перешло в подчинение органов ФСБ России.

"Более того, и сейчас, например, бывший руководитель Севастопольского управления СБУ, который был назначен Януковичем, работает как профессиональный офицер ФСБ России", — сказал он.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.