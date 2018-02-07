Приказ о штурме парламента Крыма был отдан, но его не выполнили - Наливайченко

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил во время допроса в суде по делу Виктора Януковича, что экс-президента Украины должны были задерживать в Крыму на основании документов МВД.

"Так как я помню из разговоров, это были (документы о — ред.) подтверждении, что Янукович прячется на одной из государственных резиденций. Что он находится под охраной УГО и третье, что идет военная оккупация Крыма", — сказал Наливайченко.

Наливайченко также рассказал, что передвигался по Крыму на автобусах МВД и еще раз заявил, что находился там в качестве нардепа. По его словам, он не проводил обысков в резиденции Януковича в Крыму.

Также экс-глава СБУ рассказал, что 27 февраля давал приказ о разблокировании парламента Крыма, однако его не выполнили.

"Была немедленно созвано совещание у и.о. президента Турчинова. Приказы он отдал жесткие по линии МВД и по линии СБУ. Соответственно они начали выполняться", — сказал он.

"(С моей стороны — ред.) приказ был отдан подчиненным, как я считал хоть каким-то, которые его могут выполнить. Они его не выполнили… Мои заместители, тогда были назначены — генерал Цыганок и без воинского звания Андрей Левус — они дальше уже организовывали работу СБУ", — рассказал Наливайченко.

По словам Наливайченко, далее приказ отдавался руководителям подразделений в Крыму, однако руководители предали и не захотели его выполнять.

Ранее Наливайченко заявил, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году и то, как на российские шевроны одевали украинскую форму.