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    Верховный Совет Крыма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Валентин Наливайченко
    Приказ о штурме парламента Крыма был отдан, но его не выполнили - Наливайченко
    15:52 07.02.2018
    1059Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, приказ о разблокировании парламента Крыма отдавался руководителям подразделений СБУ и МВД, но руководители предали и не захотели его выполнять.
    Черное море и Балаклавская бухта в Крыму.
    В Крыму ввели новый налог с каждого отдыхающего
    11:47 29.11.2017
    1481Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно закону, принятому крымским парламентом, размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения составляет 10 рублей.
    Крым. Архивное фото
    В Крыму прокомментировали падение турпотока в 2017 году
    10:48 13.09.2017
    1420Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, падение туристического потока по сравнению с прошлым годом составило около 6,3%.
    Заместитель главы Государственного совета Крыма Ремзи Ильясов
    В Крыму отреагировали на назначение постпреда президента Украины в регионе
    14:36 18.08.2017
    732Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова, "Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства", крымчане не нуждаются в сторонней опеке.
    Блэкаут в Крыму
    Крымские власти заявляют о подготовке к приему новогодних туристов
    00:06 01.12.2015
    315Энергоблокада: Крым без электричества
    Как заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, "на данный момент туроператоры ведут активную работу по привлечению отдыхающих".
    Верховный совет Крыма
    ГПУ объявила в розыск 76 экс-депутатов Верховного Совета Крыма
    19:15 26.03.2015
    3443Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бывших народных избранников подозревают в государственной измене, сообщается в генеральной прокуратуре Украины.
    Верховная Рада
    Хроника 17 марта: временно оккупированные районы Донбасса, миротворцы ООН
    09:18 18.03.2015
    1001Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Во вторник парламент признал временно оккупированными некоторые районы Донбасса. Кроме того ВР пригласила международных миротворцев и разрешила зайти на территорию Украины иностранным войскам для участия в международных учениях.
    Российский флаг над зданием Совета министров Автономной Республики Крым
    Парламент Крыма в понедельник проведет внеочередную сессию
    18:43 16.03.2014
    3Обострение ситуации в Крыму
    "Заседание намечено на первую половину дня. Повестка дня уточняется", - сказал Черняк, отметив, что главным вопросом сессии станет утверждение результатов референдума.
    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Глава комитета СФ: ВС Крыма правомерно ссылается на прецедент Косово
    17:10 11.03.2014
    18Обострение ситуации в Крыму
    Верховный совет Крыма, приняв декларацию о независимости республики от Украины и намерении войти в состав России, правомерно ссылается на международный прецедент, связанный с опытом Косово, заявил Маркелов.
    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
    Матвиенко сочла "агонией" слова о возможном роспуске парламента Крыма
    17:02 11.03.2014
    3Обострение ситуации в Крыму
    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает "паникой и агонией" заявления нынешних властей Украины о возможном роспуске Верховного совета Крыма.
    Владимир Константинов
    Константинов призвал россиян не бросать соотечественников в Украине
    16:20 07.03.2014
    3Обострение ситуации в Крыму
    Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов призвал россиян не бросать соотечественников в Украине и украинский народ на растерзание нацистским бандам.
    Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов
    Решение ВС Крыма о вхождении в состав РФ должен закрепить референдум
    12:40 06.03.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    Решение Верховного совета Крыма о вхождении в состав РФ должен закрепить референдум, заявил РИА Новости председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов.
    Владимир Путин
    ВС Крыма обратился к Путину и парламенту о вхождении в состав России
    12:30 06.03.2014
    8Обострение ситуации в Крыму
    Верховный совет Крыма постановил направить президенту России Владимиру Путину и Федеральному собранию обращение о вхождении Крыма в состав России, говорится в тексте решения парламента.
    Митинг у здания Верховного совета Крыма. Архивное фото
    Парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России
    12:02 06.03.2014
    25Обострение ситуации в Крыму
    Парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России, говорится в тексте решения, которое предоставил депутат ВС Крыма Сергей Шувайников.
    Митинг у здания Верховного совета Крыма
    ВС Крыма не признает решение суда о приостановке решений парламента
    17:02 05.03.2014
    4Обострение ситуации в Крыму
    Верховный совет Крыма подаст апелляцию на определение окружного административного суда Киева, который по требованию Генпрокуратуры приостановил действие ряда решений парламента Крыма.
    Митинг у здания Верховного совета Крыма
    СПЧ РФ: парламент Крыма легитимен, и с ним надо налаживать диалог
    11:41 05.03.2014
    3Обострение ситуации в Крыму
    Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Юров убежден, что нет оснований сомневаться в легитимности Верховного совета Крыма, поэтому при принятии любых решений необходим диалог с этим органом.
    И.о. прокурора и главы управления Миндоходов назначены в Крыму
    16:45 04.03.2014
    6Обострение ситуации в Крыму
    Президиум Верховного совета Крыма назначил во вторник исполняющих обязанности прокурора и главы управления министерства доходов автономной республики.
    Ситуация в Украине
    Перенос референдума могут утвердить на внеочередном заседании ВС Крыма
    16:49 03.03.2014
    4Обострение ситуации в Крыму
    Верховный совет Крыма может утвердить предложение президиума и перенести дату референдума о статусе региона с 25 мая на 30 марта на заседании 19 марта, либо на внеочередном заседании.
    У здания Верховного Совета Крыма. Архивное фото
    Президиум парламента Крыма поддержал перенос референдума на 30 марта
    13:12 03.03.2014
    5Обострение ситуации в Крыму
    Президиум Верховного совета Крыма поддержал инициативу руководства автономной республики о переносе даты проведения назначенного на 25 мая референдума по вопросу полномочий и статуса Крыма.
    Митинг у здания Верховного совета Крыма
    Более двух третей депутатов составят большинство в парламенте Крыма
    13:46 02.03.2014
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    Депутатское большинство в парламенте Крыма будет сформировано в воскресенье до конца дня, сообщил на пресс-конференции спикер Верховного совета Владимир Константинов.
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