По словам вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова, "Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства", крымчане не нуждаются в сторонней опеке.
Во вторник парламент признал временно оккупированными некоторые районы Донбасса. Кроме того ВР пригласила международных миротворцев и разрешила зайти на территорию Украины иностранным войскам для участия в международных учениях.
Верховный совет Крыма, приняв декларацию о независимости республики от Украины и намерении войти в состав России, правомерно ссылается на международный прецедент, связанный с опытом Косово, заявил Маркелов.
Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Юров убежден, что нет оснований сомневаться в легитимности Верховного совета Крыма, поэтому при принятии любых решений необходим диалог с этим органом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".