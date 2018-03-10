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Столкновения у стен Рады, да и под куполом самого парламента, для рядовых украинцев уже давно не в диковинку. Другое дело — дымовая шашка в сессионном зале. Такого в Раде давненько не было. Что же пишут об этом инциденте сами украинцы в соцсетях?