Нынешний политический истеблишмент в Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать "безупречные манеры" в публичных местах. О самых ярких проявлениях представителей элиты — в обзоре РИА Новости Украина.
Столкновения у стен Рады, да и под куполом самого парламента, для рядовых украинцев уже давно не в диковинку. Другое дело — дымовая шашка в сессионном зале. Такого в Раде давненько не было. Что же пишут об этом инциденте сами украинцы в соцсетях?
В Раде обсуждается возможное голосование за визовый режим с РФ. Инициатива принадлежит "Народному фронту". Впрочем, за последние три года этот вопрос поднимался уже не раз, но до голосования так и не доходило. А окончательное решение – все равно за президентом.
Как заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ.
По словам представителя комитета Андрея Тетерука, "в мире есть видение, что Савченко является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций".
Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
Народные депутаты написали законопроект "О частной детективной деятельности" не переговорив ни с одним детективом-практиком, заявил президент Всеукраинской ассоциации частных детективов Игорь Цминский.
В Украине планируют ввести институт частных детективов. По словам автора законопроекта Андрея Тетерука, правоохранительные органы не справляются со всеми возложенными на них обязанностями, поэтому частные детективы будут призваны помочь в деле защиты прав граждан.
По словам заместителя главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука, со стенограмм СНБО сняли гриф "секретно", чтобы было понято? "под какой риторикой какие действия скрываются".
Как сообщил народный депутат Украины, бывший командир батальона МВД "Миротворец" Андрей Тетерук, Андрей Ильницкий с позывным "Барни" погиб, пытаясь вывести из-под огня ополченцев автомобиль с гражданскими лицами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".