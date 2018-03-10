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    Андрей Тетерук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
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    Юрий Луценко. Архивное фото
    Покажите ваши мандаты! Низкие нравы украинской политической элиты
    07:32 21.01.2018
    3852
    Нынешний политический истеблишмент в Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать "безупречные манеры" в публичных местах. О самых ярких проявлениях представителей элиты — в обзоре РИА Новости Украина.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    "Народный фронт" и БПП так и не договорились об объединении - нардеп
    06:33 16.12.2017
    317
    По словам члена парламентской фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, обе политические силы в парламенте имеют разные взгляды на объединительный процесс.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Нардеп Тетерук о погроме в Святошинском суде: гнусное поведение гопоты
    02:53 25.10.2017
    381Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По словам представителя парламентской фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, лидеры националистических движений больше всего вредят этим движениям и организациям.
    Дымовая шашка в Раде
    Рада в дыму, шашки наголо! Соцсети отреагировали на скандал в Раде
    18:22 06.10.2017
    1292
    Столкновения у стен Рады, да и под куполом самого парламента, для рядовых украинцев уже давно не в диковинку. Другое дело — дымовая шашка в сессионном зале. Такого в Раде давненько не было. Что же пишут об этом инциденте сами украинцы в соцсетях?
    Появился момент удара Тетерука по голове Семенченко за дымовую шашку. Видео
    Бойцовская Рада. Появился момент удара Тетерука по голове Семенченко 
    15:06 06.10.2017
    1769Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук ударил коллегу по парламенту от "Самопомичи" Семена Семенченко, вынося из сессионного зала подожженную дымовую шашку.
    Тетерук рассказал о проекте Стена на границе с РФ
    На проект "Стена" на границе с Россией выделили 800 млн грн - Тетерук 
    21:10 17.06.2017
    247
    Первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что на проект "Стена" на границе с РФ за три года было выделено 800 млн гривен.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Начинай сначала. В ВР обсуждают визовый режим с РФ
    12:04 22.05.2017
    1917Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В Раде обсуждается возможное голосование за визовый режим с РФ. Инициатива принадлежит "Народному фронту". Впрочем, за последние три года этот вопрос поднимался уже не раз, но до голосования так и не доходило. А окончательное решение – все равно за президентом.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Нардеп подтвердил обсуждение в Раде визового режима с Россией
    21:32 21.05.2017
    1094Украина и Россия: визовый вопрос
    Как заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Тетерук: такие депутаты, как Парасюк, стране не нужны
    12:51 16.03.2017
    1069"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Депутат от "Народного Фронта" Андрей Тетерук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Владимир Парасюк должен выражать свою политическую позицию в парламенте, а не кулаками.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Тетерук: Сыроид должна уйти в отставку
    12:13 15.03.2017
    914"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По словам народного депутата Андрея Тетерука, фракция "Народный фронт" будет рассматривать вопрос о лишении Оксаны Сыроид должности вице-спикера.
    Андрей Тетерук
    Украина проведет парад на Красной площади в Москве - Тетерук
    17:08 12.01.2017
    2184
    Как отметил народный депутат Верховной Рады фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, проведение Украиной парада на Красной площади в Москве "будет уместно".
    Надежда Савченко
    Нардепы поддержали исключение Савченко из комитета по нацбезопасности
    00:41 23.12.2016
    770Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам представителя комитета Андрея Тетерука, "в мире есть видение, что Савченко является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций".
    На месте строительства проекта Стена
    "Народный фронт" требует увеличить финансирование "Стены Яценюка"
    22:10 21.08.2016
    1256
    Как заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук, "Народный фронт" будет "лоббировать продолжение выделения средств на обустройство границы" с Российской федерации.
    Надежда Савченко
    Тетерук назвал Савченко "путинским лоббистом"
    21:12 03.08.2016
    1275Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам нардепа от "Народного фронта" Андрея Тетерука, его коллега по парламенту Надежда Савченко выдвигает те же политические тезисы, которые высказываются российскими властями.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Есть такая выгодная профессия - Родину защищать. Комбат-батяня-миллионер
    18:37 05.05.2016
    3986
    Среди народных депутатов Украины есть те, кто попал в парламент прямо с передовой, когда модно было брать в списки никому не известных героев АТО. Но, похоже, работа на благо народа приносит им и их семьям немаленькие дивиденды.
    Детективы на месте происшествия
    Эксперт: депутаты вынуждают частных детективов уйти в тень
    19:57 20.04.2016
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    Народные депутаты написали законопроект "О частной детективной деятельности" не переговорив ни с одним детективом-практиком, заявил президент Всеукраинской ассоциации частных детективов Игорь Цминский.
    Патрульные полицейские
    На помощь правоохранителям придут частные детективы – Тетерук
    20:17 19.04.2016
    176Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В Украине планируют ввести институт частных детективов. По словам автора законопроекта Андрея Тетерука, правоохранительные органы не справляются со всеми возложенными на них обязанностями, поэтому частные детективы будут призваны помочь в деле защиты прав граждан.
    Андрей Тетерук
    Нардеп Тетерук объяснил, зачем рассекретили стенограммы СНБО
    21:42 22.02.2016
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    По словам заместителя главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука, со стенограмм СНБО сняли гриф "секретно", чтобы было понято? "под какой риторикой какие действия скрываются".
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Отставка Кабмина возможна, но это приведет к коллапсу, заявили в "НФ"
    22:14 15.02.2016
    435Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как заявил представитель премьерской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, отставка правительства в условиях внешней агрессии приведет к экономическом коллапсу в стране.
    Капитан Национальной полиции Александр Ильницкий (Барни)
    Стало известно имя погибшего при обстреле Зайцево капитана Нацполиции
    02:41 10.01.2016
    670Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил народный депутат Украины, бывший командир батальона МВД "Миротворец" Андрей Тетерук, Андрей Ильницкий с позывным "Барни" погиб, пытаясь вывести из-под огня ополченцев автомобиль с гражданскими лицами.
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