Покажите ваши мандаты! Низкие нравы украинской политической элиты

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Собачьи танцы

В сети стремительно набирает популярность видео странного танца генерального прокурора Юрия Луценко с собакой. Короткий ролик, на котором Луценко танцует с бернской овчаркой по кличке Черчилль, в канун нового года на своей странице в Facebook опубликовала супруга генпрокурора и народный депутат Ирина Луценко, которая, судя по видео, и снимала короткий клип.

С ее страницы это видео и пошло гулять по интернету, и, конечно, не прошло незамеченным и даже вылилось в скандал.

Часть пользователей соцсетей обратили внимание на помпезность интерьера "будки", запечатленной на ролике. В частности, волонтер и телеведущий Алексей Мочанов поинтересовался, откуда у Луценко средства на такое роскошное жилье.

"Луценко вырос в политика у Александра Мороза и его собратьев-социалистов на граните Майдана, в революциях против Кучмы. Ни дня не в госслужбе. Откуда деньги у публичного политика, который публично обещал снять депутатскую неприкосновенность и не сдержал ни одного своего обещания?" — задался вопросом участник волонтерского движения.

Другие пользователи отметили странность того, что публичный человек выставляет такое видео на всеобщее обозрение. Негодующие юзеры допустили, что обнародование такого ролика может служить поводом для сомнений в адекватности главного героя клипа и его окружения, так как подобным видео место только в домашних коллекциях.

На такие комментарии супруга Луценко ответила, что просто хотела показать, "что такое простые человеческие радости".

"Понимаете, работа и профессиональные обязанности — это не все. Вот именно такие яркие и трогательные моменты и являются жизнью. И это мы с Юрой храним уже 29 лет", - объяснила нардеп.

Вылизывание тарелок

Странными манерами отличился не так давно народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Народный избранник в одном из ресторанов вылизывал тарелки после трапезы, видео с этими кадрами позднее слили в сеть, и оно быстро приобрело популярность, став вирусным.

В ответ Геращенко заявил, что обедал в ресторане "Бао" с заместителем посла Японии в Украине Мичио Харада, а такое поведение — искренняя благодарность повару за вкусную еду.

"Я люблю восточную кухню. А одно блюдо было особенно вкусным. Заметив это, японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска. И в японской традиции это не считается зазорным", — пояснил депутат, заявив также, что вылизанная тарелка в ресторанах Франции считается хорошим тоном.

Впрочем, Геращенко как "ценителя японской кухни" позднее стали троллить его политические оппоненты. Так, нардеп Михаил Добкин в ходе одного из эфиров с Геращенко предложил в студии "поубирать тарелки".

Наряду с этим в любви к вылизыванию тарелок признался и советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк, заявив, что "всегда облизывает тарелки, когда ему очень вкусно".

Еще одного советника главы МВД Илью Киву застали за поеданием пищи и вовсе руками. Киву запечатлели на Бали, популярном среди туристов острове в Индонезии, во время новогодних каникул. Запечатлели советника министра в ресторане отеля.

"Да, это я. Руками вкуснее", — сказал Кива, уточнив, что ел руками, потому что был голоден после тренировки, а официант не успела принести ему приборы.

Атака на женщин

Постмайданные политики известны постоянными драками, потасовками и рукоприкладством не только в адрес друг друга, но в принципе любого, кто подвернется под горячую руку, даже если это женщина.

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В 2015 году нардеп "Народного фронта" Андрей Тетерук, который является на сегодня первым заместителем главы фракции, ударил стеклянной бутылкой по голове свою коллегу — депутата Рады от "Батькивщины" Александру Кужель, после чего ее госпитализировали. Почти сразу после этого Тетерук написал в Fаcebook, что раскаивается в содеянном.

Тетерук извинился и объяснил произошедшее тем, что "ход событий бывает ужасно непредсказуем", но вместе с этим заявил, что не считает инцидент с Кужель поводом для сложения им депутатских полномочий.

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"Меня спровоцировали, провоцировали неоднократно, и я совершенно не вел себя агрессивно и не считаю, что мои действия являются такими, которые не позволяют народному депутату продлить свои полномочия", — заявил нардеп, добавив, что во время инцидента "пытался избежать ударов, которые наносила ему госпожа Кужель сумкой".

По данным материалов открытых источников интернет