Луценко отправили "отмывать" Гонтареву - Бортник

В связи с публикацией засекреченного решения Краматорского суда политолог Руслан Бортник прокомментировал заявления генпрокурора Юрия Луценко в парламентском комитете, возглавляемом Сергеем Пашинским (комитет по вопросам нацбезопасности и обороны — Ред.).

На комитетских слушаниях Луценко рассказал, в частности, что проверкой действий ICU и сотрудников банков в рамках транзакций по покупке за "грязные деньги" ОПГ Януковича ценных бумаг Украины было установлено, что они соответствуют действующему законодательству (впрочем, документы будут еще направлены на экспертизу). А решение суда засекретили, чтобы не раскрывать список предприятий, которые фигурируют в деле.

По мнению эксперта, "так низко Генеральный прокурор Украины давно уже не падал".

"Почему? Во-первых, почему он пришел в комитет Пашинского, в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, рассказывать о коррупции предыдущей власти? Почему не в антикоррупционный комитет? Почему не в комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности? В конце концов (можно было пойти — Ред.) даже к комитет по вопросам государственного строительства…", — задал вопрос Бортник.

И сам же ответил: "А все потому, что Юрия Витальевича (Луценко — Ред.), скорее всего, просто отправили оправдываться за публикацию издания Al Jazeera и за ту грязную схему, которую вскрыла эта публикация и которая закреплена в решении Краматорского суда (…). Его отправили отмывать ICU, отмывать Гонтареву, (Макара — Ред.) Пасенюка и все наследие этой компании, которая сегодня в значительной мере определяет политику и экономику Украины.

"Мне кажется, ему это не удалось", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, у любого нормального наблюдателя этого процесса возникает вопрос: "а почему же Гонтарева, Пасенюк и другие не были опрошены за три года следствия, почему только после публикации Al Jazeera эти имена стали фигурировать в списке возможных свидетелей?..".

"Много-много этих "почему", которые еще раз показали, что, к сожалению, Юрий Витальевич (Луценко — Ред.) не только политик, а не Генеральный прокурор, но и то, что, к сожалению, у него очень много «скелетов в шкафу", и надеяться на него как на определенного очистителя этой системы, не приходится», — констатировал Бортник.

Он добавил, что своим выступлением в комитете Луценко только лишь нанес "огромный удар" по своему рейтингу (особенно —"в глазах западных партнеров"), но — "общество он абсолютно ни в чем не убедил".

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