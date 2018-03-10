Петра Устенко, объявившего об исключении Ильи Кивы из рядов Соцпартии и лишении его статуса председателя движения, и бывшего главу СПУ Александр Мороза политик считает "немощными аферистами со слюнявыми ртами и со стертыми зубами".
Нынешний политический истеблишмент в Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать "безупречные манеры" в публичных местах. О самых ярких проявлениях представителей элиты — в обзоре РИА Новости Украина.
По мнению экс-советника министра внутренних дел, Украине стоит полностью прекратить любые экономические связи с Россией, а также не полагаться на то, что ограничительные меры против Москвы будут усилены.
Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива посмеялся над пожилыми людьми, которые направлялись утром на акцию протеста под Верховной Радой. Он предположил, что до парламента "дойдут не все".
На нынешнем политическом небосклоне личность Ильи Кивы весьма неоднозначная и эпатажная. Его карьерный путь пример того, как с "нуля" сделать стремительную карьеру, умело используя знакомства и обстоятельства в свою пользу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Cоветник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что по факту найденного на базе "Аскера" оружия возбуждено уголовное дело. Ранее Рефат Чубаров заявил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям" в конфликте в Чонгаре.
Неизвестные в ночь на понедельник кинули во двор частного дома в Киеве гранату, в результате взрыва никто не пострадал. Экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Илья Кива сообщил, что его машину обстреляли.
Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива посмеялся над пожилыми людьми, которые направлялись утром на акцию протеста под Верховной Радой. Он предположил, что до парламента "дойдут не все".
Генпродюсер телеканала NewsOne Дмитрий Носиков в прямом эфире обратился к советнику главы МВД Илье Киве касательно его угроз физической расправы над сотрудниками телеканала. Свое мнение высказали также ведущие NewsOne.
Советник министра внутренних дел Илья Кива убежден, что в ближайшее время новоназначенному замглавы Нацполиции и руководителю ГУ НП в Донецкой области Вячеславу Аброськину найдут замену на второй должности.
Ряд активистов по инициативе Автомайдана провели перформанс под зданием МВД, в ходе которого обвинили советника министра внутренних дел Илью Киву в "крышевании" игорных заведений в стране. Тот, в свою очередь, обвинил участников акции в популизме.
Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива стреляет из пулемета "Максим".
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе намерена подать рапорт на увольнение руководителя Бюро противодействия наркопреступности Украины Ильи Кивы. В частности, Деканоидзе уточнила, что слова Кивы об участниках АТО неприемлемы.