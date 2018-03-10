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    Кива Илья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
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    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    "Единственный легитимный". Кива отреагировал на исключение из Соцпартии
    10:10 29.01.2018
    653
    Петра Устенко, объявившего об исключении Ильи Кивы из рядов Соцпартии и лишении его статуса председателя движения, и бывшего главу СПУ Александр Мороза политик считает "немощными аферистами со слюнявыми ртами и со стертыми зубами".
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    Киву исключили из возглавляемой им Соцпартии, обвинив в рейдерстве
    20:43 27.01.2018
    2252
    Лидер Социалистической партии Украины Петр Устенко заявил, что после избрания Ильи Кивы на пост главы партии, он не выполнил ни одного взятого на себя обязательства.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Покажите ваши мандаты! Низкие нравы украинской политической элиты
    07:32 21.01.2018
    3852
    Нынешний политический истеблишмент в Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать "безупречные манеры" в публичных местах. О самых ярких проявлениях представителей элиты — в обзоре РИА Новости Украина.
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение 
    16:47 19.01.2018
    2090
    Крещение дает украинским политикам хороший повод для PR и саморекламы. Представители практически всех политических сил Украины публично купаются в проруби и публикуют свои фото в плавках.
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Кива рассекретил свою блондинку 
    14:19 19.01.2018
    1682
    По словам девушки, уже через месяц отношений она переехала к Киве на съемную квартиру, хотя у нее самой есть в Киеве апартаменты на 100 кв. метров.
    Кива нырнул в Днепр. Видео
    Словно зверь. Кива после Бали рычал в Днепре на Крещение 
    13:12 19.01.2018
    886
    Советник МВД Илья Кива решил также погрузиться в ледяную воду Днепра на Крещение. Кива устроил прямой эфир, который выложил на своей странице в Facebook.
    Илья Кива
    "Потому что был голоден". Киву застали на Бали, поедающим руками еду
    18:50 15.01.2018
    1238
    Илья Кива объяснил, что был голоден, а официант не успел принести приборы. Он попал в объективы на острове в Индонезии.
    Илья Кива
    "Русские смеются". Кива раскритиковал призыв к санкциям из-за моста в Крым
    07:16 03.12.2017
    2024
    По мнению экс-советника министра внутренних дел, Украине стоит полностью прекратить любые экономические связи с Россией, а также не полагаться на то, что ограничительные меры против Москвы будут усилены.
    Илья Кива в роли Нестора Махно
    Илья Кива сыграл роль Нестора Махно в фильме радикала Корчинского
    11:42 27.11.2017
    320
    Кива заявил, что играет роль Махно в фильме Дмитрия Корчинского. Фото и видео съемочного процесса Кива опубликовал в соцсетях.
    Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой
    Глава Федерации профсоюзов Украины бежал в Грецию - Кива
    15:02 23.11.2017
    543
    По словам Ильи Кивы, Григорий Осовой покинул Украину "во избежание ареста". Он добавил, что из здания Федерации профсоюзов Украины "выносятся и уничтожаются документы".
    Караул возле Вечного огня
    В Киеве возле Вечного огня установили караул
    09:41 22.11.2017
    196
    Лидер Социалистической партии Илья Кива заявил, что установленный караул — это "дань и уважение солдатам".
    Вечный огонь в Парке Славы в Киеве
    Кива обязался организовать охрану Вечного огня в Киеве
    17:26 21.11.2017
    197
    Во вторник вечером Вечный огонь в парке Славы в Киеве будет охранять караул из ветеранов АТО, сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива.
    В сети высмеяли рэп-баттл с Кивой. Видео
    "Один звонок Авакову и..." В сети высмеяли рэп-баттл с Кивой 
    17:18 11.11.2017
    1663
    Бывший советник главы МВД Илья Кива и ведущий одного из телеканалов Богдан Буткевич устроили в эфире рэп-баттл. Пользователи Youtube раскритиковали данный креатив.
    Кива с пистолетом в штанах
    Кива пришел в больницу с пистолетом в штанах
    16:36 06.11.2017
    1700
    Отметим, что пользователи возмутились таким поступком Ильи Кивы, ведь подобное ношение оружие в публичных местах запрещено законом.
    Илья Кива в суде в сопровождении мужчин в камуфляже по делу Авакова
    "Для контроля". На суд сына главы МВД пришла группа людей в камуфляже
    14:40 01.11.2017
    1501Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Группу мужчин в камуфляжной форме в суд привел Илья Кива. Он заявил, что они будут "добиваться правового рассмотрения этого вопроса от коррумпированной украинской судебной системы".
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Утопить Киев в крови? Аваков на это способен - Золотарев
    18:10 31.10.2017
    6031Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, глава МВД Арсен Аваков способен реализовать угрозы, ранее озвученные его экс-советником Ильей Кивой.
    Илья Кива
    Кива объявил об участии в выборах президента
    22:36 23.10.2017
    650
    О намерениях баллотироваться на главный пост страны глава Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook. Решение было озвучено в понедельник.
    Илья Кива
    До Верховной Рады дойдут не все еврооптимисты - Кива 
    11:42 18.10.2017
    1593Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива посмеялся над пожилыми людьми, которые направлялись утром на акцию протеста под Верховной Радой. Он предположил, что до парламента "дойдут не все".
    Илья Кива
    Не надо смеяться над Кивой. Кто и как в Украине создает образ врага
    08:09 15.09.2017
    1989
    Никакая пропаганда не может быть действенной, если не опирается на определенные ожидания и запросы массового сознания, если она не адекватна уже имеющимся стереотипам понимания происходящего.
    Илья Кива
    Социалист-хамелеон-патриот. Илья Кива, политический портрет
    08:01 10.09.2017
    2257
    На нынешнем политическом небосклоне личность Ильи Кивы весьма неоднозначная и эпатажная. Его карьерный путь пример того, как с "нуля" сделать стремительную карьеру, умело используя знакомства и обстоятельства в свою пользу.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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