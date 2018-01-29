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    "Единственный легитимный". Кива отреагировал на исключение из Соцпартии

    (обновлено: )27112
    Петра Устенко, объявившего об исключении Ильи Кивы из рядов Соцпартии и лишении его статуса председателя движения, и бывшего главу СПУ Александр Мороза политик считает "немощными аферистами со слюнявыми ртами и со стертыми зубами".
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Илья Кива продолжает оставаться председателем Социалистической партии Украины, о чем, в частности, по словам политика, якобы свидетельствует выдержка из официального реестра общественных формирований, а спекуляциями вокруг этого факта занимается бывшее руководство данной политсилы. Об этом Кива заявил в эфире Еспресо.TV.

    Ранее стало известно, что Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины и лишили статуса председателя этой политсилы. Соответствующее решение было принято в субботу единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ.

    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Социалист-хамелеон-патриот. Илья Кива, политический портрет

    "Молодые приходят на смену старым, сильные занимают позиции… Это процесс эволюции. Вы хотите, чтобы вас защищали, чтобы отстаивали интересы украинского народа? А для этого нужны зубы, нужны крепкие руки. Момент смены власти он всегда приходит. Это является нормальной практикой левых сил", — сказал он.

    Себя же он назвал "единственным легитимным руководителем Социалистической партии".

    "Я сильный, мотивированный и готов к самопожертвованию ради украинского народа", — подчеркнул Кива.

    Петра Устенко, объявившего об исключении Кивы из рядов Соцпартии и лишении его статуса председателя движения, и бывшего главу СПУ Александр Мороза политик считает "немощными аферистами со слюнявыми ртами и со стертыми зубами, которые продолжают цепляться за разные партии, чтобы и дальше продолжать питаться и продаваться".

    "Это такие как Устенко, Мороз и все их стадо", — заявил он и добавил, что эти люди последние 10 лет "торговали партией".

    Ранее в пресс-службе Кивы заявляли, что информация об исключении политика из рядов Соцпартии и лишении его статуса председателя является недостоверной. Также там предлагали проверить информацию на сайте Министерства юстиции в реестре политических партий, где, по утверждению пресс-службы, на данный момент единственным руководителем Социалистической партии Украины якобы является Кива. Однако на указанном сайте по-прежнему говорится, что главой политсилы является Петр Устенко.

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